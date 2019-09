Business report: Reuters: În timp ce monedele din regiune se întăresc, leul se depreciază; Noul terminal de la Aeroportul Otopeni va costa 700 milioane de euro. Licitaţia va fi lansată în maxim o lună; Controversata bancă a lui Putin intră în Europa

Licitaţia va fi lansată în maxim o lună. Potrivit lui Răzvan Cuc, banii pentru investiţia în noul terminal vor proveni din fonduri europene şi din bugetul companiei de aeroporturi. Acesta a explicat că, iniţial, Aeroportul Otopeni a fost proiectat la o capacitate de 7 milioane de pasageri pe an şi acum înregistrează un trafic de 14 milioane de pasageri pe an, scrie Economica Banca Internaţională de Investiţii (BII) urmează să îşi finalizeze reforma complexă prin relocarea la Budapesta, capitala Ungariei, în ciuda controverselor diplomatice din jurul băncii, presupusă a avea legături cu agenţiile de spionaj ruseşti.Prim-ministrul ungar naţionalist-populist Viktor Orban insistă că găzduirea BII va extinde orizonturile economice ale ţării şi va promova Budapesta drept un centru financiar pentru Europa Centrală şi de Est (ECE), potrivit Adevărul Economia americană a creat doar 130.000 de noi locuri de muncă în august, cea mai lentă creștere din ultimele 3 luni, potrivit datelor publicate de Departamentul Muncii din SUA. Încetinirea pieței muncii crește șansele unei reduceri a dobânzii cheie la ședința de politică monetară a Rezervei Federale (Fed) de luna aceasta, în contextul în care războiul SUA-China amenință creșterea economică, notează Profit.ro Sectorul de comerţ, transporturi etc. s-a apropiat ca realizări în materie de valoare adăugată brută ( VAB) de industrie și a generat cea mai importantă contribuție la creșterea economică, respectiv 1,2 puncte procentuale din cele 3,8 pp ale VAB. Activitatea din construcții a revenit puternic (aproape 15 procente în plus în volum) și a adus alte 0,5 pp, confrom Curs de Guvernare Leul românesc se va deprecia faţă de euro, în următorul an, deşi celelalte monede din regiune se întăresc, arată un sondaj Reuters. Leul va scădea cu 1,6% faţă de moneda europeană, în următoarele 12 luni, pe măsură ce România continuă să se lupte cu deficitele „gemene” – deficitul bugetar şi deficitul de cont curent, scrie Adevărul Comenzile fabricilor germane au scăzut în iulie, agravând o încetinire industrială care a împins cea mai mare economie din Europa în pragul recesiunii. Cererea a scăzut cu 2,7% față de iunie, ca urmare a scăderii comenzilor din afara zonei euro.Perspectivele economice ale Germaniei, puternic dependentă de export, rămân incerte pe fondul riscurilor crescute ale unui Brexit fără acord, conform Curs de Guvernare Exxon Mobil a convenit vânzarea activelor sale de petrol şi gaze din Norvegia pentru până la 4 miliarde de dolari. Gigantul american se retrage, astfel, din activităţile de producţie din Norvegia, după o prezenţă de peste un secol, au declarat trei surse apropiate situaţiei. Exxon a angajat banca de investiţii Jefferies pentru gestionarea procesului de vânzare, au declarat surse bancare în această lună, potrivit InCont Şeful Nissan Hiroto Saikawa a admis că a primit sume prea mari de bani în cadrul schemei de compensaţii a companiei, dar a respins ideea unei infracţiuni. Directorul executiv al producătorului auto japonez este acuzat că a primit în 2013 sute de mii de dolari drept plăţi suplimentare, în acţiuni. El a spus presei japoneze că va înapoia banii. Aceasta este cel mai recent scandal dintr-o serie care afectează producătorul japonez de automobile, relatează Auto-bild.ro