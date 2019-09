Business report: Cu Bechtel era mai ieftin: Autostrada Transilvania a ajuns să coste de două ori mai mult; Programul „Prima Casă” a fost modificat. În ce condiții se mai pot lua credite cu garanții de la stat; Dacia a accelerat mai tare ca BMW în august

Ioan Deac este CEO-ul companiei Compa Sibiu: firmă despre care se spune că nu există un brand auto din Europa care să nu aibă măcar un șurub făcut la Compa. „Cel mai mare client al nostru e Delphi acum, cu care avem cifră de afaceri de 60 de milioane de euro pe an. Delphi și-a transferat toată fabricația din Franța, din Blois, în COMPA. Delphi e firmă americană. Avea fabricație în Franța de injectoare. A transferat-o în COMPA. Încet-încet, ne-am plătit toate creditele. COMPA este acum o firmă fără credite. Avem credite de investiții, dar ăstea sunt de altă natură”, a spus Ioan Deac pentru Curs de Guvernare

Rezultatele din primele opt luni din acest an anunţă cel mai bun an din istoria constructorului român, an în care, cel mai probabil va depăşi giganţi cu renume în industria auto. În august, vânzările au crescut cu 7,8%, până la 46.445 de autoturisme, cota de piaţă a urcat la 4,5%, faţă de 3,8%, în 2019. Creşterea pentru primele opt luni din 2019 a fost de 10,5%, până la 406.711 de unităţi, iar cota de piaţă a urcat la 3,9%, faţă de 3,4% în perioada similară din 2018, scrie Economica.net