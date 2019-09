Business report: Angajaţii Dacia Mioveni au intrat în grevă spontană de frica roboţilor; Morgan Stanley, printre cele mai mari și importante bănci de investiții din lume, intră în România

Pe ultima sută de metri înainte ca România să intre efectiv în procedura de infringement pe gaze, care ne-ar fi adus amenzi zilnice, Guvernul României a trimis Comisiei Europene o scrisoare în care arată cum va liberaliza piaţa de gaze, pe baza unui calendar pe care îl propune Bruxelles-ului. Guvernul cere Comisiei să ne dea un răgaz de trei luni pentru a implementa legislaţia care schimbă actualele reguli care ne-au adus la infringement, generate de OUG 114/2019, conform Economica.net Angajaţii de la Uzina Dacia din Mioveni au intrat în grevă spontană, marţi dimineaţă, de teamă că vor fi înlocuiţi cu roboţi. Surse citate de Universul Argeşean spun că 200 de salariaţi ar fi în această situaţie, aceştia urmând să fie înlocuiţi de roboţi industriali. Asiguraţi că acest lucru nu se va întâmpla, cel puţin nu în curând. Între timp, angajaţii şi-au reluat munca. Dacia Mioveni are peste 14 mii de angajaţi şi a intrat într-un program serios de retehnologizare, scrie Adevărul Morgan Stanley a finalizat procesul de achiziție a activelor imobiliare deținute la nivel local de AEW Europe, respectiv America House din centrul Bucureștiului și Promenada Târgu Mureș, AEW ieșind astfel de pe piața locală după un deceniu de activitate în România. Mall-ul din Târgu Mureș a fost preluat prin intermediul Indotek Group, unul dintre cele mai mari grupuri de investiții imobiliare din Ungaria, care s-a asociat recent cu managerul diviziei imobiliare Morgan Stanley, potrivit Profit.ro Alinierea României la trendul economic european face pași înainte – dar are nevoie de catalizatori. Creșterea constantă a sectorului IT, a activităților tehnice – ambele, cu valoare adăugată mare – creează speranța unei accelerări, diminuată doar de sectorul intermedierilor financiare, care bate pasul pe loc.Datele acumulate în structura PIB arată un singur sector economic cu valoare adăugată mare care a performat constant pe parcursul ultimilor cinci ani, cel de IT – informații și comunicații, relatează Curs de Guvernare Honda Motor Co Ltd a confirmat că va elimina toate vehicule cu motoare diesel din oferta sa până în 2021, în favoarea modelelor cu propulsie electrică. Directorul Honda UK anunțase încă de la finele lui 2018 că marca nu va mai vinde mașini diesel în Europa, dar va continua să le vândă pe alte piețe. Constructorul auto japonez Honda vrea să electrifice toate automobilele sale europene până în 2025, dar până atunci se confruntă și cu presiunea reducerii nivelului de emisii potrivit legislației UE. Acum, Honda Motor anunță oficial că va elimina din oferta delaerilor săi europeni motoarele diesel, într-un proces ce se va încheia în 2021, notează Profit.ro Volumul schimburilor comerciale între România şi Germania a însumat, în prima jumătate a acestui an, 16,7 miliarde de euro, ceea ce face ca Germania să rămână, în continuare, partenerul comercial numărul unu al României.Potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), schimburile comerciale cu Germania reprezintă 23% din totalul exporturilor şi peste 20% din totalul importurilor României, relatează InCont.ro Fondul de investiţi PPF, deţinut de cel mai bogat om din Cehia, Petr Kellner, este singurul rămas în cursa pentru a cumpăra Central European Media Enterprises (CME), compania mamă a Pro TV. Gigantul american AT&T, care deţine 64% din CME, dar controlează efectiv 75% din compania, a moştenit firma după fuziunea acesteia cu Time Warner.Acum, AT&T vrea să vândă CME şi caută să obţină 2 miliarde de dolari pentru această, susţine site-ul ceh hlidacipes.org, care citează surse anonime, scrie Adevărul