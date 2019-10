Business report: Gospodăriile de pensionari, majoritare în România; Panică pe piața muncii: Concedieri masive; Cultivă plante pe hârtie și fac practică pe tractoare de muzeu. Pe mâinile cui rămâne agricultura din România?

Concedierile anunţate de Telekom România au lăsat pe afară 180 de oameni, fără compensatorii sau alternative de job, dintre cei 694 anunţaţi iniţial. Alte 1.400 de concedieri sunt în pregătire, 236 din zona IT în perioada imediat următoare, iar pentru anul viitor se vehiculează cifra de 1.200 de concedieri din zona tehnică, potrivit unor surse din interiorul companiei. În plus, mandatul directorului general Miroslav Majoros ar fi fost prelungit până la finalizarea tranzacţiilor de vânzare a companiei, conform unor surse apropiate tranzacţiei. Din cei 694 de angajaţi care au fost anunţaţi de Telekom Romnânia că vor fi concediaţi în această perioadă, majoritatea şi-au dat demisia sau au acceptat plata unor salarii compensatorii. Media salariului de referinţă în Telekom România este de 1.512 lei, scrie Capital.ro

Guvernul japonez a început să poarte discuții pe tema unei noi legislații care să consolideze reglementările privind giganții locali și globali ai tehnologiei informației și să protejeze confidențialitatea consumatorilor pe fondul îngrijorării că unele companii se folosesc de cota lor de piață pentru a-și asigura dezvoltarea. Guvernul urmează să facă recomandări până la sfârșitul anului privind formularea unei noi legislații. Proiectul de lege va fi prezentat în cadrul unei sesiuni care va fi convocată în ianuarie. Giganții globali ai tehnologiei, Google LLC, Apple Inc., Facebook Inc. și Amazon.com Inc., în special, au fost acuzați că s-au folosit de cota de piață masivă pentru a înlătura concurența și că folosesc în mod incorect datele personale, scrie Profit.ro