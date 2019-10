Business report: Eurostat: Preţul locuinţelor a crescut în România la fel ca în UE; Enel, Electrica, CEZ şi E.On pierd cel puţin 150 de milioane de lei pe furnizare, în acest an, din cauza OUG 114. Va creşte factura

Din punct de vedere al competitivității, regiunea București-Ilfov este similară Vienei, Antewerpen, Karlsruhe, Praga, dar are punctaje inferioare la subindicatori precum stabilitatea macroeconomică, sistemul de educație obligatoriu, sănătatea, eficiența pieței muncii, sofisticarea afacerilor etc. Nu are niciun indicator la care să se plaseze mai bine decât regiunile similare din UE, conform Indexului Competitivității publicat luni și realizat din trei în trei ani de Către Comisia Europeană. București-Ilfov este singura regiune românească încadrată în cel mai înalt stadiu de dezvoltare (5), potrivit Curs de Guvernare Premierul spaniol în exerciţiu Pedro Sanchez a promis să majoreze pensiile şi salariul minim, el prezentându-şi programul în perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie. „În decembrie, actualizăm pensiile pentru 2020, indexându-le cu indicele real de creştere a preţurilor de consum'', a anunţat Sanchez în faţa delegaţilor Partidului Socialist, conform InCont Danemarca și alte 10 state membre UE au cerut implementarea unei strategii care să aibă ca scop eliminarea motoarelor diesel și benzină, inclusiv prin interzicerea vânzării acestora, începând cu 2030, pentru a combate schimbările climatice. Danemarca a lansat propunerea de creare a unei strategii clare, în UE, pentru eliminarea motoarelor poluante, la o întâlnire a miniștrilor mediului, în Luxemburg, conform Profit.ro O situaţie care este paradoxală doar în aparenţă: de la reintroducerea pieţei reglementate şi până la finalul anului, pierderea cumulată a furnizorilor de ultimă instanţă (FUI) este estimată la circa 150 de milioane de lei. În final, va fi plătită de consumatori, prin facturi, deşi reglementarea pieţei, dictată prin OUG 114 avea drept scop exact contrariul: să nu crească facturile populaţiei, scrie Economica.net Toate subsidiarele VW Group din India, Volkswagen India Private Limited (VWIPL), Volkswagen Group Sales India Private Limited (NSC) și ŠKODA AUTO India Private Limited (SAIPL), s-au reunit într-o singură companie , ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL), în cadrul proiectului INDIA 2.0, inițiat de grupul Volkswagen pe piața din India. Skoda a preluat toate activitățile derulate de VW Group în India, după ce toate autorizațiile și aprobările, inclusiv cele dininteriorul companiei, au fost obținute, relatează Profit.ro Preţul locuinţelor a crescut cu 1,7% în zona euro şi cu 1,6% în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2019, comparativ cu precedentele trei luni, în România fiind înregistrat tot un avans de 1,6%, potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În perioada aprilie-iunie 2019, în toate statele membre au crescut preţurile locuinţelor, cel mai semnificativ avans fiind raportat în Letonia (5,6%), Luxemburg (5,1%) şi Cipru (4,2%), notează Economica.net Atingând valoarea de 16,4% în 2019, rata persoanelor (cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani) care au părăsit timpuriu sistemul de învăţământ şi de formare profesională rămâne una dintre cele mai ridicate din UE. În zonele rurale, rata este de 27,1%, iar în rândul populaţiei rome de 77%. 38,7% dintre copiii cu vârsta de până la 15 ani sunt analfabeţi funcţional. Nivelul sărăciei şi al excluziunii sociale din zonele rurale este mai mare de două ori faţă de cel din oraşe, potrivit Adevărul Firmele și instituțiile publice cu cel puțin 50 de angajați vor fi obligate să aibă un departament special care va gestiona plângerile salariaților. Decizia a fost luată luni de Consiliului Uniunii Europene. Ea obligă firmele respective să organizeze astfel de departamente, unde angajații pot raporta neregulile interne. E o reglementare clară a avertizorilor de integritate, așa cum este denumirea oficială. Sunt acei angajați care trag, de fapt, semanlul de alarmă asurpa unor practici incorecte, scrie Digi24