Business report:Cum va evolua sistemul energetic, de acum şi până în 2030, în viziunea Transelectrica; Produsele care s-au scumpit cel mai mult, de la începutul anului; Acțiunile Apple, la maximul istoric

Citricele şi alte fructe meridionale au înregistrat cea mai mare scumpire, de 25,6% în septembrie 2019 faţă de decembrie 2018. Biletele de avion s-au plasat pe locul secund din punct de vedere al scumpirilor, preţurile fiind cu 15,36% mai mai decât la finalul anului trecut, scrie Adevărul Abia în 2030 vom avea un nou reactor la Cernavodă, vom avea 800 MW instalați pe cărbune și peste 11 ani, după o scădere dramatică în următorii ani, capacitatea de generare pe gaz scade față de cea actuală, regenerabilele cresc susținut, capacitatea în hidroentrale crește și ea, dar cu doar 400 MW în 11 ani și, cel mai important, capacitatea netă de generare peste 11 ani va fi mai mică decât cea actuală, potrivit Economica.net După opt luni din acest an, deficitul bugetar a ajuns la aproape 22 de miliarde de lei, cu 50 la sută mai mult decât anul trecut. Iată cu ce alte pietre de moară a rămas țara după guvernarea PSD. Ce pare mai grav, este că avem un gol în buget ce a trecut de doi la sută din Produsul Intern Brut după ce s-au scurs doar două treimi din an, notează Digi24 Acțiunile Apple au urcat vineri la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, în contextul în care temerile legate de cererea pentru iPhone încep să se risipească, iar bursele americane cresc pentru a treia zi, susținute de optimismul investitorilor privind negocierile SUA-China. Acțiunile Apple au urcat cu circa 1,6%, până la 233.82, nivel intraday record. Recordul a fost atins în contextul unui raliu puternic pe parcursului anului. Doar de la începutul acestei luni, acțiunile companiei au urcat cu circa 4%, conform Profit.ro Administraţia Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice până la data de 13 decembrie 2019. Suma alocată sesiunii de finanţare pentru acest an este de 230 milioane lei, scrie Adevărul Pericolul de a te îndrăgosti de o tranzacție. Piața este inundată de informații și natura umană ne determină să filtrăm poveștile care nu ne plac și să acordăm o mai mare încredere surselor care ne plac. La aceasta se adaugă și ideea frecventă că mulți investitori tind să urmărească câteva companii sau indici îndeaproape, iar atunci este foarte ușor să te îndrăgostești de propria poziție, potrivit Profit.ro Un număr de 1,68 milioane de romani, din cele 12,3 milioane de persoane cu vârste între 18 și 64 de ani din tara noastră, nu au lucrat niciodată în viață lor, se arata într-o statistica europeana realizata de Eurostat. Procentual, cifra menționată reprezintă 13,6% din totalul romanilor din categoria de vârstă 18-64 de ani, scrie wall-street.ro