​Business report: Piaţa tranzacţiilor imobiliare a scăzut cu 46.000 la nouă luni, dar a ieşit din recesiune în ultimele trei luni; Statul reduce din preț la vânzarea unor spații de birouri la kilometrul zero al Capitalei, după ce nu a găsit cumpărători

Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a decis să scoată la vânzare din spațiile de birouri pe care le deține. O primă astfel de licitație a fost anunțată în premieră, pentru septembrie, dar cum nu au existat doritori la prețurile oferite, acum RA-APPS reia vânzarea unor spațiilor de birouri din centrul Capitalei, în fostul Palat Astra, dar la un preț redus cu 10%, scrie Profit.ro Reducerea tranzacțiilor din primele nouă luni ale anului poate fi motivată și de o potențială scădere a cererii, dar și de întârzierea înregistrării tranzacțiilor care se face doar la livrarea proiectelor rezidențiale, deși acestea se vând încă din timpul construcției, iar construcția fazelor din marile proiecte rezidențiale de obicei ia cel puțin 12 luni, dar uneori se întinde la 18 sau 24 de luni, conform Economica.net . După un plus de 1,2% în luna august, apartamentele disponibile spre vânzare în România s-au scumpit și în septembrie, însă avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%.La nivel național, un apatrament putea fi cumpărat cu 1.272 de euro pe metru pătrat util, față de 1.264 de euro pe metru pătrat util la finele sezonului estival, relatează InCont.ro Punctul de la care azi, toamna lui 2019, se pleacă, e caracterizat de conjunctura nefastă a indicatorilor de echilibru macroeconomici și sociali: Deficit bugetar pe care l-am mai avut doar în anii 90 și în criza din 2008-2013, deficit de cont curent asemenea: fie și numai cei doi indicatori constrâng România la cele mai scumpe finanțări din statele UE (atât de scumpe – de 2,5 ori mai prost decât ultima clasată, Ungaria – încât am căzut de pe harta europeană): dobânzile pe (atenție!) termen lung se joacă în jurul valorii de 4,5%, potrivit lui Cristian Grosu pentru Curs de Guvernare Bayerische Motoren Werke AG (BMW) vrea să dubleze anul viitor vânzările mașinilor sale de lux pentru a-și spori marja de profit, afectată de investițiile în noile tehnologii, cum ar fi vehiculele electrice și autonome, a afirmat directorul financiar Nicolas Peter. BMW speră să vândă anul viitor 135.000 de modele premium, cum ar fi i8, 8-series, X7 și 7-series, față de aproximativ 65.000 unități livrate, în 2018, conform Profit.ro Dacă la majoritatea băncilor angajatorul unui solicitant de credit este verificat doar pentru preîntâmpinarea unor fraude, sau doar pentru a se stabili dacă nu are probleme financiare care să îi pună în pericol activitatea, în cazul unor bănci, spre exemplu Raiffeisen Bank, o restanţă a angajatorului de 1.003 lei per angajat către Fisc poate fi suficientă pentru a respinge un client bun platnic, cu istoric foarte bun şi cu venituri suficiente, scrie Economica.net O firmă de apartament din Bucureşti, cu un singur angajat, a ajuns să câştige, în ultimii 4 ani, contracte substanţiale, pe banii statului, cu primării din toată ţara. Ultimul contract are o valoare de 5.5 milioane de lei şi presupune asfaltarea a opt kilometri de drum comunal din Botoşani. În luna august, Primăria comunei Şendriceni, judeţul Botoşani, a primit de la Guvern suma de 5.5 milioane de lei, pentru reabilitarea a opt kilometri de drum comunal, relatează Adevărul