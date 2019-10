Business report: Cum au curs fluxurile de bani în acest an. Creștere cu 9 miliarde de euro a datoriei externe; Peste 30% dintre români, supuși riscului de sărăcie și excluziune socială; România a fost campioană la scumpiri pentru a noua lună la rând

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat, după primele opt luni ale anului în curs, un deficit ceva mai mare de șapte miliarde de euro sau 3,25% din PIB estimat pentru 2019 (217,5 miliarde euro). Majorarea soldului negativ faţă de aceeaşi perioadă din 2018 a fost de 976 milioane euro, respectiv 16% creştere procentuală.Expandarea cu 23,6% a deficitului pe partea de bunuri (de la circa 8,8 miliarde de euro la 10,9 miliarde de euro) a fost parțial compensată de avansul mult mai firav al soldului pozitiv pe segmentul de servicii (+6,5%). Astfel, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii creşterea deficitului a fost de +52% ( de la -3.327 milioane euro la -5.051 milioane euro), potrivit Curs de Guvernare Anul trecut, peste un sfert din populație era supusă riscului de sărăcie și excluziune socială în șapte state membre din Uniunea Europeană: Bulgaria (32,8%), România (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) și Spania (26,1%), arată datele prezentate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În 2008, România avea 9,11 milioane de cetățeni supuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar anul trecut - 6,36 milioane, conform Profit.ro Piaţa imobiliară din România a înregistrat câteva premiere în primele nouă luni ale lui 2019, cele mai importante fiind scăderea yieldurilor la puțin sub 7%, lucru care s-a mai întâmplat o singură dață, în 2007, la vânzarea America House, pierderea supremației Bucureștiului în piața tranzacțiilor imobiliare, cel puține pentru moment, dar și întărirea rolului investitorilor autohtoni, ce domină piața tranzacțiilor mici, în general, cu o valoare în jur de zece milioane de euro și sub, scrie Economica.net România a înregistrat în septembrie, pentru a noua lună la rând, cea mai mare rată a inflaţiei din Uniunea Europeană, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Cele mai ridicate rate anuale ale inflaţiei din UE au fost înregistrate luna trecută în România (3,5%), Slovacia (3%) şi Ungaria (2,9%), iar cele mai scăzute în Cipru (minus 0,5%), Portugalia (minus 0,3%), Grecia, Spania şi Italia (toate cu 0,2%), relatează Adevărul Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis, marți, să reducă suplimentar oferta de pe această piață, prin majorarea cu aproximativ 11% sau 2,3 TWh a cantităților de gaze pe care producătorii autohtoni sunt obligați să le vândă furnizorilor la preț plafonat pentru asigurarea consumului casnic și al CET-urilor în această iarnă. Alocarea unei cantități suplimentare de 2,3 TWh către piața reglementată este menită a reduce lichiditatea pe piața concurențială, nefiind exclus ca penuria să se reinstaureze, iar prețurile să explodeze, notează Profit.ro Consiliului Investitorilor Străini a realizat un sondaj printre principalii membri din România şi a ajuns la concluzia că cea mai mare îngrijorare a acestora este lipsa de forţă de muncă. Rezultatele sondajului pentru ultimele 6 luni ale indicelui de percepţie privind mediul de afaceri, realizat de două ori pe an în rândul membrilor Consiliului Investitorilor Străini (FIC), nu aduc modificări semnificative faţă cele din martie anul acesta. România continuă să aibă evaluări negative când vine vorba de infrastructură sau de birocraţie, dar acestea sunt lucruri pe care întreg mediul de afaceri le spune de ani de zile, conform Adevărul Creșterea din 2019, la cel mai scăzut nivel de după criza financiară din 2008-2009. Războiul comercial dintre SUA şi China va reduce ritmul de creştere înregistrat de economia mondială în 2019 la cel mai scăzut nivel de după criza financiară din 2008-2009, a anunţat marţi Fondul Monetar Internaţional. Experții internaționali avertizează, totodată, că perspectiva ar putea să se înrăutăţească, dacă tensiunile comerciale nu vor fi rezolvate, potrivit InCont.ro Instabilitatea angajaților, mai ales a celor din tânăra generație, dă mari bătăi de cap angajatorilor, timpul petrecut de aceștia în companii, reducându-se constant. Iar această problemă va mai continua, cât timp oamenii din piața muncii vor fi tentați de un număr mare de oferte de muncă. În prezent, angajații părăsesc companiile în mai puțin de doi ani, a declarat, pentru wall-street.ro , Sorina Donisa, CEO al grupului de recrutare APT.