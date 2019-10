Business report: Avantajele care îi țin pe muncitorii români în țară; Câţi bani au strâns românii în fondurile de pensii private; Ce ne aşteaptă de Crăciun: carnea de porc se scumpeşte masiv

Fondurile de pensii private, atât cele obligatorii – Pilonul II, cât şi cele facultative – Pilonul III au înregistrat creşteri importante în luna septembrie a acestui an, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Potrivit acestora, fondurile de pensii private obligatorii aveau, în septembrie, active de peste 59,11 miliarde de lei, în creştere cu 26,8% faţă de nivelul existent în luna similară a anului trecut. Cea mai mare pondere în cadrul activelor o reprezintă titlurile de stat, cu 61,38% (36,28 miliarde de lei), pe locul doi aflându-se acţiunile, cu 12,415 miliarde de lei (21%), conform Adevărul

proiect scos din sertar după trei ani. Comisia economică din Senat are pe ordinea de zi din 22 octombrie un proiect de modificare a statutului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care prevede trecerea controlului instituției din subordinea Guvernului în cea a Parlamentului și înăsprirea regimului amenzilor, prin aplicarea acestora ca procent în cifra de afaceri. Proiectul a fost inițiat în legislatura trecută și de trei ani a rămas nedezbătut la Senat. ANPC ar urma să treacă din subordinea Guvernului în cea a Parlamentului și să aibă o structură de conducere nouă, colegială, scrie Profit.ro

Prima observație și cea mai importantă este că am consumat în 8 luni tot ce ne-am planificat pe tot anul și chiar peste în cazul administrației publice dar FĂRĂ A PRODUCE la nivelul care ne-ar fi permis, chiar și potrivit estimărilor oficiale, să putem susține echilibrele din economie. În loc să crească cu 5,4%, industria, principalul sector de activitate ce dă trendul general în economie a obținut doar un foarte anemic 0,1% și încă pe o traiectorie de scădere de la începutul anului în curs. Agricultura a fost și ea aproape de stagnare în prima jumătate a anului, în loc să avanseze cu cele două procente prognozate, scrie Curs de Guvernare

România - printre cele mai mici prețuri medii pentru un autoturism. Datele statistice colectate de Jato Dynamics din 43 de piețe ale lumii arată că prețul mediu al unui autoturism a fost, în primele 6 luni din acest an, 29.493 de dolari, adică echivalentul a 25.939 de euro. În Uniunea Europeană, Grecia, Croația și România au cele mai mici prețuri medii pentru un autoturism. În zona Europei, plus Turcia și Israel, prețul mediu al unui automobil a fost de 34.091 dolari (29.982 euro). SUA are prețuri medii mai mari decât Europa, de 35.614 dolari pe mașină (echivalent 31.322 euro), fiind o cerere mare pentru mașini mai scumpe, cum sunt pickup-urile de mari dimensiuni, notează Profit.ro