Business report: Vacanțe mai scumpe. Tichetele de vacanță au influențat prețul hotelurilor; România a avut cea mai bună ofertă de ţară pentru Volkswagen, dar deciziile se iau la alt nivel

După trei ani în care Ministerul Agriculturii a finanțat cu aproximativ 100 de milioane de euro producătorii de tomate, România se confruntă în continuare cu producții în scădere, urmare a productivității la hectar extrem de mici. La poarta fermei, în luna septembrie, avem cel mai mic preț din UE și una dintre cele mai mari scăderi față de 2018, dar în piețe trendul este inversat. Importurile au scăzut, într-adevăr, cu 7%, iar exporturile s-au majorat de patru ori și urmare a faptului că am devenit extrem de competitivi din punct de vedere al prețurilor, conform Economica.net România a înregistrat, de la ultimul raport (noiembrie 2018), o involuție față de progresele înregistrate în anii precedenți în Justiție și anticorupție, “situație ce constituie o sursă de preocupare majoră”, constată Raportul MCV, prezentat marți. De menționat și faptul că Raportul din 2018 fusese cu mult mai prost decât cel din ianuarie 2017. Spre deosebire de România, Bulgaria a făcut progrese și Comisia Europeană recomandă ieșirea din tandem – Sofia a îndeplinit și ultimele 17 recomandări, iar executivul UE consideră că progresele făcute “sunt suficiente pentru a fi întrunite angajamentele luate în momentul aderării la UE”, relatează Curs de Guvernare Prețul cazării în hotelurile și pensiunile din România a crescut cu 9% față de 2018 și cu 55% față de 2017, influențate mai ales de tichetele de vacanță. Cele mai căutate destinații din România pentru vacanțele de toamnă rămân zonele montane (Valea Prahovei, Transfăgărășanul) dar și stațiunile balneoclimaterice și chiar orașele precum București, Cluj, Iași și Timișoara. Printre cele mai scumpe destinații din România în 2019 se regăsește capitala, cu un preț de aproximativ 300 de euro pe sejur, fiind urmată de litoralul românesc și Delta Dunării cu o medie de 287 de euro pe sejur, scrie Profit.ro Intenţia autorităţilor de a acorda un sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) prin care, timp de 10 ani de zile, toţi consumatorii finali de energie electrică ar urma să plătească până la 10,5 miliarde de lei va crea mari probleme consumatorilor, în special celor din domeniul industrial. Asociaţia Marilor Consumatori de Energie din România (ABIEC) atrage atenţia că orice schemă suplimentară de sprijinire a sectorului energetic anulează competitivitatea industriei româneşti, în lipsa unor măsuri similare pentru sectoarele industriale, implementate la nivelul Uniunii Europene, potrivit Adevărul Au cumpărat Day Tower la un randament de sub 7%. Compania Corporate Finance House Group (CFH) din Orientul Mijlociu a cumpărat clădirea de birouri Day Tower din București, clădire dezvoltată de omul de afaceri Dimitris Mourkakos din cadrul Day Group, partener de afaceri al lui Ioannis Papalekas. Imobilul este închiriat de Enel printr-un contract pe termen lung care a permis vânzătorului să obțină un randament investițional de sub 7%, o premieră pentru piața imobiliară post criză, potrivit informațiilor Profit.ro România a avut cea mai bună ofertă de ţară pentru Volkswagen în competiţia pentru deschiderea unei fabrici, însă decizia s-a luat la alt nivel decât cel al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), a declarat, marţi, secretarul de stat Paula Pîrvănescu, la Forumul Industriei Auto 2019. Secretarul de stat în MMACA a susţinut că România este pregătită să primească un al treilea producător auto. "În ceea ce priveşte zona de automotive, la noi în regiune chiar suntem un real hub din acest punct de vedere. Avem peste 600 de supplieri şi în România doar în zona de automotive, avem doi mari producători de automobile la noi în ţară, Ford şi Renault”, a declarat Paula Pîrvănescu potrivit Economica.net Companiile ar angaja. Învatamantul profesional românesc nu mai "scoate" pe piață tineri pregătiți în mai multe meserii cu tradiție în trecut, în țară noastră, din lipsa de interes pentru aceste profesii. Din lista am putea nominaliza meseriile de sticlari, morari, piscicultori sau constructori de căi ferate. Iar lipsa de interes nu vine din partea companiilor, care ar angaja astfel de meseriași, dacă i-ar găși, însă tinerii le ocolesc si aleg, nu de puține ori, să se califice în meserii care sună mai bine, dar nu au căutare în piața muncii, scrie wall-street.ro