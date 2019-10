Business report: Upgrade-ul motoarelor Diesel Euro 5 - o afacere de sute de milioane de euro; Topul celor mai valoroase 25 de banci din lume; Studiu: Românii au încredere în banii cash şi preferă plata facturilor în numerar

Banca Transilvania ar trebui sa creasca de 20 de ori pentru a intra in "Liga Campionilor". JPMorgan Chase este cea mai valoroasa banca din lume, compania americana fiind evaluata pe Bursa din New York la 362,7 miliarde de dolari, adica de 120 ori mai mult decat Banca Transilvania, banca romaneasca cu o capitalizare de aproape 3 miliarde de dolari. Cele mai mari 25 banci din lume au ajuns sa valoreze in total 3,5 trilioane de dolari, adica aproape cat economia germana in 2018. ICBC, cea mai mare banca de stat din China, ocupa pozitia a doua in clasament, cu o capitalizare de 305,8 mld. dolari, notează Wallstreet.ro