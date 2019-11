​Business report: Cum îți majorezi deficitul de 5 ori în 3 ani fără să construiești nimic de anvergură; 100 de autobuze electrice în Bucureşti; Cum se descurcă retailul tradițional în faţa ofensivei din online

Cum îți majorezi deficitul de 5 ori în 3 ani fără să construiești nimic de anvergură. Deficitul bugetului general consolidat pe primele nouă luni din 2019 a crescut cu peste 11 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a urcat la circa 27 miliarde lei (-2,62% din PIB-ul estimat), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Important: acest fapt se petrece pe fondul creșterii veniturilor la buget cu 11,6% la o creștere economică de 4,1%, conform Deficitul bugetului general consolidat pe primele nouă luni din 2019 a crescut cu peste 11 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a urcat la circa 27 miliarde lei (-2,62% din PIB-ul estimat), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Important: acest fapt se petrece pe fondul creșterii veniturilor la buget cu 11,6% la o creștere economică de 4,1%, conform Curs de Guvernare





​Fără online mai aveam trei sau patru malluri noi în Bucureşti. Cum se descurcă retailul tradițional în faţa ofensivei din online. Despre lupta dintre retailul clasic și cel online se vorbește demult, dar momentan, impactul observat în SUA sau Marea Britanie, unde zeci de malluri mai vechi și foarte costisitor de a fi adaptate la realitățile pieței s-au închis, e departe de a se materializa în România, notează Economica.net

Black Friday îşi va continua trendul ascendent, iar ediţia de anul acesta va aduce o creştere cu 25% a valorii tranzacţiilor online comparativ cu anul trecut, ajungând la peste 360 milioane de lei. În acelaşi timp, valoarea totală a cumpărăturilor online, inclusiv achitate cu numerar la livrare, va înregistra o creştere similară, arată o estimare realizată de platforma de plăţi online PayU România, relatează Adevărul Acțiunile PSA Group (Peugeot SA) scad puternic pe bursă, după ce ieri au atins maximul ultimilor 11 ani, în contextul în care grupul francez ar urma să plătească o primă de 32% pentru cumpărarea Fiat Chrysler Automobiles. Acționarii FCA vor primi, după cum spun sursele, 5,5 miliarde de euro, sub formă de dividende speciale, pentru această tranzacție, în care PSA Group este compania care face achiziția, scrie Profit.ro Licitaţia organizată de Primăria Bucureşti pentru achiziţia a 100 de autobuze electrice a intrat în etapa de evaluare financiară, după ce pe 29 octombrie s-a finalizat cea tehnică. Amintim că pentru atribuirea contractului estimat la aproape 220 de milioane de lei, muncipalitatea are de ales între autobuzele turceşti Sileo şi cele chinezeşti Byd, potrivit Economica.net Bucureştenii pot plăti cu cardul legumele şi fructele pe care le cumpără în pieţele Matache şi Domenii din Sectorul 1, urmând ca din primăvară mai multe pieţe să fie dotate cu POS. Asociaţia Administratorilor de Pieţe pune Capitala pe harta oraşelor unde este implementat sistemul de plată cu cardul la piaţă, alături de Sibiu, Galaţi şi Iaşi, scrie Adevărul Cunoștințele în domeniul IT încep să apară pe lista angajatorilor în din ce în ce mai multe fise ale posturilor, iar în viitor IT-ul poate fi condiția de baza pentru a obține un job. În Romania încep să se facă primii pasi în aceasta direcție. De curând, la Măgurele, a fost inaugurat un laborator digital, care a costat 100.000 de euro, cu roboti și imprimante 3D, care îi vă ajuta pe tinerii din zona să își adauge competente la CV, relatează Wall-street.ro