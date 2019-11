Business report: Cum au evoluat preţurile de listă ale apartamentelor din principalele oraşe regionale în ultimele 12 luni; A început producția Piranha 5 în România

Prețurile medii de listă ale locuințelor din orașele regionale au crescut pe linie, în toate marile orașe regionale ale României, Cluj-Napoca fiind liderul pieței rezidențiale din punctul de vedere al prețurilor de listă ajunse la 1.676 euro/mp în luna octombrie a acestui an, cu circa 300 de euro peste media națională de 1.296 euro/mp a indicelui imobiliare.ro. Cluj-Napoca e pe primul loc și la scumpiri, prețurile locuințelor din oraș au avansat cu 9,2% de la 1.535 euro/mp în octombrie 2018, până în aceeași lună a acestui an, când au ajuns la 1.676 euro/mp, scrie Economica.net General Dynamics European Land Systems (GDELS) a început producția de transportoare Piranha 5 la fabrica partenerului său strategic, Uzina Mecanică București (UMB). Ca parte a planului Armatei României de a-și moderniza flota de vehicule blindate 8x8, GDELS a semnat un contract cu Armata Română pentru a livra până la 227 de vehicule blindate Piranha 5 în șase configurații diferite. Vehiculele Piranha 5 vor fi produse în România, în cadrul unui proiect de cooperare strategică și transfer de tehnologie, potrivit Profit.ro Din datele oficiale ale MFP, respectiv din documentele care pun față în față programul de încasări și cheltuieli și execuția propriu-zisă, reiese că în primul trimestru, veniturile bugetului general consolidat au fost de 74,6 miliarde de lei, cu 2,8 miliarde de lei mai puțin decât nivelul programat. Lucrurile s-au înrăutățit în următoarele trei luni, când veniturile au fost de 73,9 miliarde de lei, cu 6,1 miliarde mai puțin decât încasările programate. Situația a scăpat de sub control în trimestrul al treilea, când statul a colectat 80 de miliarde de lei, cu 12,7 miliarde mai puțin decât în program, notează Curs de Guvernare Comisia Europeană a publicat solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru programul Erasmus+, iar bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, în creștere cu 12% față de cel din 2019, va oferi mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, a se pregăti sau câștiga experiență profesională în străinătate. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în educație, formare, tineret și sport, scrie Profit.ro Unde va ajunge euro. Guvernatorul Mugur Isărescu susţine că evoluţia din ultima vreme a cursului de schimb al monedei naţionale reprezintă doar fluctuaţii minore. Potrivit lui Mugur Isărescu, fluctuaţia leului, între 4,72 şi 4,76 unităţi pe euro, este minoră în comparaţie cu evoluţiile forintului în Ungaria sau ale zlotului în Polonia, potrivit Adevărul Pieţele de cereale dau semne negative producătorilor, în unele porturi preţurile au scăzut şi cu peste 20% faţă de perioada similară a anului trecut. La Constanţa, traderii încasează pentru orz, spre exemplu, cu până la 200 de lei pe tonă mai puţin. 2019 este unul dintre cei mai buni ani pentru România din punct de vedere al exporturilor. În scădere este şi preţul la grâu, atât în Europa cât şi în SUA. Vorbim despre un preţ de 181 de euro tona în portul Rouen,adică cu 18% mai ieftin decât în perioada similară a anului trecut, conform Economica.net.