Business report: Asia din mijlocul României. Zeci de mii de muncitori non-UE lucrează pe piața locală, cei mai mulți din Vietnam și China; ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu peste 42% în primele nouă luni ale anului

Surpriză în topul retailerilor de fashion. Potrivit estimărilor Fashion Days, liderul pieței de fashion în Romania este Pepco, retailer discounter care vinde atât articole de îmbrăcăminte, cât și home&deco. Surpriza consta în faptul că Pepco este perceput mai mult că un retailer din zona home & deco și mai puțin că unul de fashion. Pepco vă depăși anul acesta cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei, dețin 250 de magazine în Romania și un plan de extindere agresiv, scrie Wall-street.ro





Sirianul Mohamad Imad Kassas cere PUD pentru un proiect de circa 450 de apartamente în Grozăveşti. Omul de afaceri de origine siriană Mohamad Imad Kassas, cunoscut pentru lansarea unui proiect rezidențial cu nouă blocuri și circa 400 de apartamente pe locul complexului de containere frigorifice Antrefrig, a solicitat împreună cu soția, Elena Kassas, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru un alt proiect rezidențial care va include opt corpuri de clădire cu circa 450 de apartamente, în Grozăvești, pe strada Economu Cezărescu, notează Economica.net

Numărul firmelor radiate a crescut în primele nouă luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similară din 2018, ajungând la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 9.785 de firme (cu 4,99% mai multe faţă de ianuarie-septembrie 2018) şi în judeţele Iaşi - 4.384 (plus 87,75%), Cluj - 3.145 (plus 27,74%) şi Prahova - 2.974 (plus 50,05%), potrivit Adevărul Iranul a descoperit un nou zăcământ, cu rezerve de 53 de miliarde de barili de ţiţei, în sud-vestul ţării, a anunţat duminică preşedintele Hassan Rouhani la postul naţional de televiziune. Iranul este pe locul patru în lume în privinţa rezervelor de ţiţei, şi pe locul doi în privinţa rezervelor de gaze naturale, conform datelor Administraţiei pentru Informaţii Energetice din SUA (EIA), conform Digi24 . Numărul salariaţilor cetăţeni străini non-UE înregistraţi cu contracte individuale de muncă active era, la începutul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Cei mai mulţi salariaţi străini non-UE se regăseau în domeniul construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, respectiv 3.400, aproape jumătate dintre aceştia (1.548) provenind din Vietnam, potrivit Incont.ro Fondul Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din care e finanţat sistemul sanitar, are deficit de aproape 3 miliarde de lei. Cheltuielile din Fondul Sănătăţii cresc într-un ritm cel puţin dublu faţă de cel de creştere a veniturilor Fondului, arată o analiză făcută de Economica pe baza datelor oficiale ale CNAS şi Ministerului de Finanţe, notează Economica.net Agenţia de rating Fitch este de părere că România va reuşi să se încadreze la limită în ţinta UE de deficit, dar doar adoptă măsuri urgente, însă în următorii ani nu va reuşi să mai ţină minusul în frâu, în contextul creşterilor uriaşe de pensii programate. Fitch a reconfirmat vineri calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, dar şi perspectiva stabilă, scrie Adevărul