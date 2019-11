Business report: Metroul din Drumul Taberei va fi gata abia în vara lui 2020; Studiourile locale dezvoltatoare de jocuri video - afaceri de peste 188 milioane dolar; Rompetrol Rafinare a raportat pierderi de 26,9 milioane dolari în primele nouă luni ale anului

Locuitorii din Drumul Taberei vor putea circula cu metroul abia din vara anului 2020, acesta fiind noul termen înaintat de autorități pentru finalizarea lucrărilor. Mariana Miclăuş, noul director general al companiei de stat, a declarat că lucrările la Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor vor fi finalizate la finele primului semestru al anului 2020. Guvernul PSD promitea că aceasta va fi deschisă la finele acestui an, însă presa a arătat că acest lucru nu este posibil, relatează Libertatea

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a raportat pierderi de 26,9 milioane dolari în primele nouă luni ale anului, rezultat puternic afectat de volatilitatea pieţei de profil, de la un profit net de 33,29 milioane dolari în perioada similară a anului trecut, se arată într-un comunicat. Compania a înregistrat în primele nouă luni din acest an o cifră de afaceri brută de peste 3,9 miliarde dolari, în scădere cu 6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, notează Adevărul

Anunțul făcut de ministrul Economiei. Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat, joi, la deschiderea Târgului de Turism al României, că Guvernul nu are intenţia de a anula voucherele de vacanţă. Întrebat de jurnalişti care este părerea sa despre turismul din ţara noastră, Virgil Popescu a avertizat că infrastructura din România este o problemă pentru acest sector şi că nu am avut parte de promovare suficientă. Ministrul de resort a mai anunţat că prima măsură pe care o are în vedere este reorganizarea ministerului turismului, care va avea un departament special condus de un secretar de stat, conform Digi24