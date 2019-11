Business report: De la Bucureşti la Braşov cu avionul: călătoria ar dura sub o oră, dar biletul ar costa peste 50 de euro; Cum deblocăm România licitațiilor: studiu de caz – cazinoul din Constanța. 8 ani, 6 licitații, nicio bidinea de var; Podul Ciurel: S-a turnat primul strat de asfalt, după 9 ani

Ce inovează femeile: o pizza cu ingrediente proaspete printată în 5 minute și aplicația pentru miliardele de oameni fără adresă poștală! Surprinzător sau nu, România şi alte ţări din Europa de Est se află în fruntea clasamentului la numărul de femei angajate în sectorul tehnologic, o moştenire a perioadei comuniste. Dacă în Japonia, doar 13% din forţa de muncă din IT este formată din femei, în România procentul este dublu: 26%. Recent la Budapesta, s-au premiat cele mai spectaculoase reușite inovative ale femeilor din tehnologie din întreaga lume. Libertatea a fost, la Budapesta, la Woman Award este o gală a recunoașterii excelenței în tehnologie, parte a European Institute of Innovation and Technology, un organism al UE menit să stimuleze inovaţiile din domeniul digital.