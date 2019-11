​Business report: Un pod de 100 de milioane de lei care ar fluidiza traficul în București e 96% gata, dar nu poate fi folosit; România, a şaptea cea mai agresivă scumpire a carburanţilor din UE; Bucureștenii trăiesc la fel de bine ca berlinezii

Bursa revine la maximul post-criză. Capitalizare record pentru Banca Transilvania. Săptămâna a debutat pozitiv la Bursa de Valori București, iar indicele principal a câștigat o treime de procent, închizând sesiunea marginal sub cea mai ridicată valoare a ultimilor peste 10 ani, atinsă miercurea trecută. Elanul este susținut de acțiunile Băncii Transilvania, care ating ajustat noi maxime în istoria de aproape un sfert de veac a acestui emitent în ringul bursier, notează Săptămâna a debutat pozitiv la Bursa de Valori București, iar indicele principal a câștigat o treime de procent, închizând sesiunea marginal sub cea mai ridicată valoare a ultimilor peste 10 ani, atinsă miercurea trecută. Elanul este susținut de acțiunile Băncii Transilvania, care ating ajustat noi maxime în istoria de aproape un sfert de veac a acestui emitent în ringul bursier, notează Profit.ro

Podul Nicolae Grigorescu, care ar putea fluidiza circulația în zona de sud a Capitalei, este gata, dar nu poate fi folosit. Construcția, care a costat aproape 100 de milioane de lei, a fost ridicată prea aproape de liniile de înaltă tensiune. Când a sesizat problema, constructorul a înghețat lucrările până când cele două firme care asigură transportul electric vor ridica la o înălțime potrivită liniile, notează Digi24 Valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor înregistrată în zona Bucureşti-Ilfov este aproape de cea a Berlinului şi peste Lisabona, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR). Cu toate acestea, susșine guvernatorul, s-au agravat discrepanţele între oraş şi zonele rurale, iar astfel de probleme nu sunt de neglijat, potrivit InCont.ro Un raport al Consiliului Concurenţei privind analizele derulate în acest an asupra celor mai importante sectoare din economie arată că preţul carburanţilor s-a scumpit accelerat în ţara noastră în raport cu alte state membre ale Uniunii Europene. „În România preţul unui litru la benzină a crescut cu 6,1%, a şaptea cea mai agresivă creştere înregistrată în rândul statelor membre. În ceea ce priveşte motorina, ritmul de creştere în România a preţului a fost mult mai redus (0,8%), dar sub media europeană”, potrivit Adevărul Metrorex aniversează marţi 40 de ani de la punerea în circulaţie cu călători a primului tronson de metrou Semănătoarea (Petrache Poenaru) – Timpuri Noi. Cea mai mare parte a reţelei, aproape 57 de kilometri şi 39 de staţii, a fost realizată în perioada comunistă, urmând ca în cei 30 de ani de la Revoluţie să fie daţi în exploatare alţi 14 kilometri de reţea şi 14 staţii, potrivit Economica.net Mașinile electrice sunt acum mai atractive decât modelele diesel, reiese dintr-un studiu realizat de britanici. Circa 22% dintre respondenți ar preferă să cumpere o mașînă electrică, in timp ce 19% dintre subiecți ar fi interesați de un autoturism diesel. Mai mult de o cincime dintre șoferi spun că energia electrică este formă lor preferată de propulsie pentru o mașină. Studiul a fost realizat de DrivingElectric.com pe mai mult de 7.200 de șoferi, scrie Wall-street.ro Grupul rus Gazprom a anunţat luni că a trimis o scrisoare companiei energetice de stat ucrainene, NJSC Naftogaz, în care îi propune în mod oficial să prelungească actualul acord sau să semneze un nou acord pe 12 luni pentru tranzitul gazelor naturale ruseşti prin Ucraina. Gazprom a mai informat luni că Rusia şi Ucraina trebuie să renunţe la pretenţiile şi contra-pretenţiile legale ca o precondiţie a încheierii unui acord, notează Economica.net