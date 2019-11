Business report: Euro mai are puţin şi va fi cotat cu 5 lei la unele bănci pentru tranzacţiile cu cardul; Construcția de hoteluri în România înregistrează o creștere semnificativă. Cererea de proiectare s-a majorat cu 50%

Piața de proiectare pentru clădiri și hoteluri din România a crescut în ultimii ani, iar cererea pentru astfel de proiecte s-a majorat cu 50% în 2018, comparativ cu anul anterior, afirmă Eliza Yokina, senior partner al biroului de arhitectură Cumulus. În ceea ce privește sprijinul pe care statul îl acordă acestui sector, Yokina a amintit de reducerea taxării salariilor pentru angajații firmelor cu activități în domeniul construcțiilor și a proiectării, potrivit Profit.ro Băncile au trei cursuri de schimb valutar: la casa de schimb, in cont şi la plata cu cardul. La plata cu cardul a unor tranzacţii efectuate în străinătate sau în mediul online pentru plata diverselor bunuri şi servicii achiziţionate din alte ţări, cursul de schimb leu euro, a ajuns la sfârşitul săptămânii trecute la 4,9419 lei pentru un euro. Când BNR a cotat euro la 4,808 lei, băncile cotau chiar 4,9449 lei pentru un euro. Dacă BNR lasă leul să mai urce puţin peste nivelul de 4,78 lei, băncile comerciale vor vinde un euro şi cu 5 lei, conform Economica.net Într-un top al celor mai mari pensii publice plătite pentru octombrie 2019 din sistemul public de pensii, toţi primii cinci beneficiari încasează pensiile de la Casele locale de Pensii din Bucureşti. Cea de-a doua pensie ca mărime plătită de CNPP pentru luna octombrie are un cuantum brut de 28.572 lei, următoarea are un cuantum brut de 28.470 lei, cea de-a patra 25.939 lei, iar cea de-a cincea are un cuantum brut de 25.862 lei, scrie InCont.ro Constructorul german BMW este vizat de un proces civil intentat de o companie americană care susține că i-au fost furate tehnologiile de producere a motoarelor hibrid. n plângere, CEO-ul Robert Oswald scrie că a transmis celor de la BMW detalii ale tehnologiei folosite de compania sa, de bună credință. „În loc să negocieze o licență pentru tehnologia noastră, BMW a luat ce a aflat de la Paice și a folosit pentru propriul câștig”, precizează omul de afaceri potrivit Profit.ro Travis Kalanick, cofondatorul şi fostul CEO al Uber, a strâns recent 400 de milioane de dolari de la fondul suveran al Arabiei Saudite în ianuarie, într-o înțelegere care ar putea creşte valoarea noii sale afaceri CloudKitchens, o companie de restaurante cu livrare, la cinci miliarde de dolari. Restaurantele tradiţionale vor fi înlocuite de aşa-numitele "bucătăriile fantomă" - fără personal, cu excepţia a doar câțiva bucătari, iar mâncarea va fi livrată de angajaţi ai economiei gig prin intermediul Uber Eats şi alte servicii similare, notează Economica.net Calitatea muncii a devenit un lux. Foarte mulți angajatori se plâng că oamenii lor nu sunt productivi, dar în cazul în care ridică standardele, riscă să rămână fără forță de muncă. Doar unul din zece angajatori și-ar păstra toți angajații, dacă ar trebui să facă o selecție în funcție de eficiența muncii, ne spune un studiu recent, relatează Digi24