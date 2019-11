Business report: O evoluție a sumelor plătite de România ca dobânzi și comisioane la datoria publică. Observații și probleme; Ce se întâmplă cu leul în 2020;Randament vs. risc în comerțul alimentar

Observații și probleme. Datele publicate până acum de Ministerul Finanțelor arată o creștere destul de pronunțată a sumelor care vor trebui plătite anual în contul dobânzilor și comisioanelor la datoria publică. Deocamdată, creșterea robustă a economiei a „ecranat” efortul bugetar în acest sens, iar nivelul procentual s-a păstrat la un nivel rezonabil, undeva sub 1,3% din PIB, conform Curs de Guvernare 2020 se anunţă a fi un an plin de provocări pentru moneda naţională, în ton cu incertitudinile legate de evoluţia economică a României. Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depăşi nivelul de 4,81 lei/euro în semestrul I şi de 4,85 lei/euro în a doua parte a anului, în ton cu dinamica evoluţiei economice interne şi a situaţiei internationale, afirmă experţii de la Moneycorp România, într-o analiză privind perspectivele monedei naţionale în 2020, scrie Adevărul La fiecare 100 de lei investiţi, discounterul german Lidl a obţinut anul trecut 27,5 lei profit net. Este cel mai mare randament al capitalurilor realizat anul trecut în rândul primilor cinci retaileri alimentari după cifra de afaceri. Compania şi-a asumat însă un risc mai mare decât competitorii săi, finanţându-se pe credit, potrivit Economica.net Aprecieri semnificative pe acțiunile Băncii Transilvania și BRD Groupe Société Générale (BRD) au urcat indicele BET de la BVB la cea mai ridicată valoare din ultimii peste 10 ani. Maximele nu sunt acompaniate de o efervescență în rândul investitorilor, iar aceasta se vede la nivelul activității de tranzacționare reduse. Diagnosticul general consimțit că principalul neajuns al pieței de capital românești este absența unei clase de investitori individuali puternice a primit o confirmare în plus în sesiunea de astăzi, notează Profit.ro Preţul cafelei Arabica a crescut cu 25% în ultima lună, pe măsură ce perspectiva unui deficit al rezervelor pentru 2019-20 a început să pară credibilă, scrie într-o analiză Ole Hansen, director strategie marfuri Saxo Bank. Timp de mai multe luni, cafeaua a fost una dintre cele mai favorizate mărfuri pentru poziţiile short ale fondurilor. Cu toate acestea, randamentul pe un an a scăzut acum la sub 10% de la un maxim de peste 16% la începutul anului, relatează Adevărul Peste 15.000 de români au ajuns în Israel în luna octombrie iar trendul se păstreaza crescător pentru tot restul toamnei, astfel că s-a estimat că peste 50.000 de turiști români vor călători în Israel în această toamnă, atât pentru pelerinaje la locurile sfinte, cât și pentru city break-uri. România a fost principala țară din regiune ca sursă de turiști în Israel în luna octombrie, potrivit Profit.ro