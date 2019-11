​Business report: Nouă din zece antreprenori români cred că actualul context nu este „prielnic pentru business”; Cât câștigă statul din noua majorare a salariului minim; Moştenirea PSD la Fondul Sănătăţii: peste un sfert din banii colectaţi au acoperit creşterile veniturilor din spitale. Deficitul s-a triplet

. Aproape nouă din zece antreprenori români din sectorul IMM cred că actualul context economic nu este unul „prielnic pentru business”, conform celor mai recente date furnizate de Barometrul Minților Creative, realizat de UniCredit Bank. Mai exact, doar 13% dintre „micro-antreprenorii” chestionați consideră că actualul context economic este favorabil afacerilor. De asemenea, doar 15% dintre respondenți iau în considerare extinderea business-ului în următorul an. Totodată, doar o treime (33%) dintre micro-întreprinderile românești chestionate au crescut în ultimul an, în timp ce aproape jumătate (48%) au stagnat, conform Digi24 Salariul minim va creşte de anul viitor, cu peste 7 procente, adică cei 1,3 milioane de angajaţi plătiţi cu minim pe economie vor primi în plus, în mână, 83 de lei pe lună. Noutatea este formula de calcul, care acum ţine cont de rata anuală a inflaţiei şi cât de productiv este la serviciu fiecare angajat. Aceasta este varianta de bază, care va fi aplicată cu certitudine anul viitor. Guvernul analizează şi alte două formule de calcul ale salariului minim - Una introduce şi un mecanism de corecţie pe baza creşterii economice şi cealaltă ia în calcul rata şomajului. Reprezentanţii Guvernului dau asigurări că în cazul unei scăderi economice, de exemplu, salariul minim pe economie nu va scădea, ci doar va creşte mai puţin sau va rămâne neschimbat, anunță Știrile Pro Tv Veniturile companiilor din sectorul de fabricare a produselor lactate și a branzeturilor indică o evoluție negativă a veniturilor în 2018, acestea scăzând cu aproximativ 18% față de 2017 până la 3,8 miliarde lei, profitabilitatea aflându-se într-o ușoară creștere, de la 3,3% în 2017 la 4,3% în 2018, arată un studiu realizat de Coface România. Între punctele forte menționate sunt specificate: durata medie de colectare a creanțelor a scăzut de la 68 de zile, în 2014, la 51 zile în 2018, iar mai mult de jumătate din companii (57%) au înregistrat o creștere a rezultatului net, conform Profit.ro peste un sfert din banii colectaţi au acoperit creşterile veniturilor din spitale. Deficitul s-a triplat Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, din care e finanţat sistemul sanitar, are deficit de 2,93 de miliarde de lei în primele zece luni ale anului, cel puţin triplu faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2018, arată execuţiile Fondului, comparate de Economica. Plăţile făcute din Fondul Sănătăţii pentru a acoperi majorările veniturilor acordate personalului din spitalele de stat se apropie de 8 miliarde de lei în perioada ianuarie – octombrie şi sunt cu peste 20% mai mari decât în perioada identică a anului trecut. Mai mult, peste un sfert din banii colectaţi la Fondul Sănătăţii în primele zece luni au mers către spitalele de stat, ca să asigure creşterile succesive de venituri acordate prin Legea salarizării unice, arată Economica.net România are un potențial energetic considerabil, o economie dinamică în curs de dezvoltare și o șansă să creeze multe locuri de muncă verzi aliniate la nevoile viitorului. Potrivit analizei, ingineri de mașini electrice, energeticieni eolieni și marini sau specialiști forestieri sunt câteva din locurile de muncă care vor crește și apărea în România în următorii 5-10 ani. Noua ediție a raportului regional Inovantage abordează viitorul locurilor de muncă din punct de vedere al sustenabilității. Până în 2025, Millennialii – cei născuți între anii 1976 și 2001 – vor compune 75% din totalul global al forței de muncă. De aceea, companiile trebuie să-și ajusteze politicile pentru atragerea și retenția acestei generații, notează Capital.ro Pentru cine știe cât timp. Deficitul bugetului general consolidat pe primele zece luni din 2019 a fost mai mare cu circa opt miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi a urcat la aproape 29 de miliarde lei (-2,80% din PIB-ul estimat oficial la 1.031 miliarde lei), potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția rezultatelor bugetului înainte de ultimele două luni ale anului din 2016 încoace arată că majorarea din ultimele două luni a deficitului bugetar proiectată pentru anul în curs ar fi undeva aproape de media cifrelor deja consemnate în 2017 și 2018. Din păcate, punctul de plecare la intrarea pe ultima linie dreaptă a bugetului public a rămas pe o traiectorie evident crescătoare, ceea ce face din traversarea pragului fatidic de trei procente o certitudine, relatează Curs de Guvernare.ro Un singur producător de brânză mai alimentează în prezent Brânzăria de la Sibiu, magazinul deschis în octombrie de ministrul Agriculturii Petre Daea. Magazinul s-a golit pentru că producatorii nu și-ar fi primit banii pentru produsele aduse până în prezent. La deschiderea magazinului se găseau brânză în diferite forme și gusturi, unt, smântână, lapte sau iaurt de capră, dar și Telemea de Sibiu. Totodată aici era expusă și carne de porc din rasele Bazna si Mangalita, precum și vinuri de Apold. Acum însă se mai găsesc doar câteva sortimente de brânză, se arată în articolul Wall-Street.ro