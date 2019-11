Business report: Vasilescu, BNR: ”Cel mai scump credit din UE se găsește în România”; 2019 – cel mai dificil an viticol din istoria regiunii Dealu Mare; Interviu cu șeful Mega Image: Romanii își fac cumpărăturile influențați mai mult de emoții decât de preț

Ecuația financiară imposibilă a viitorului an. Conferința „Buget și fiscalitate 2020: dinspre politica oficială spre mediul de afaceri”, organizată miercuri de cursdeguvernare.ro cu sprijinul AmCham și ASE București și-a atins ținta. Numele grele ale analiștilor, decidenților și reprezentanții mediului de business au configurat – la capătul a trei paneluri foarte dense – atât o listă de probleme pe care Bugetul 2020 le ridică în fața României, cât și dorințelor de a-și conserva interesele, care vin din 3 direcții: România are nevoie de echilibru bugetar și de alocări pentru investiții concomitent cu povara spectaculoasă dată de Legea pensiilor, Guvernul nu-și permite în an electoral să miște niciun un bănuț din cheltuielile croite de PSD, Mediul de afaceri are nevoie, în toată această dilemă, să întrezărească măcar ce-l așteaptă în materie de fiscalitate.