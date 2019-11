Business report: Cele 6 bombe care au aruncat în aer deficitul pe ultima sută de metri; Pacienții asigurați la stat vor putea plăti firmelor private diferența de tarif a serviciilor medicale; „Herbalife” amendată în Statele Unite cu 200 de milioane dolari amendă pentru înşelarea clienţilor

România a urcat, în acest an, pe poziția 32 într-un clasament global care ține cont de povara fiscală și de ușurința cu care pot fi achitate taxele de către firme. În ediția de anul trecut a PwC Paying Taxes 2020, România s-a plasat pe poziția 49. Motivul pentru acest salt spectaculos nu este vreo reformă amplă a ANAF sau o reducere a taxelor, ci efectul transferului contribuțiilor de asigurări de la angajatori la angajați care a diminuat artificial sarcina angajatorilor. În practică, obligațiile fiscale ale companiei au rămas similare. În ceea ce privește ceilalți indicatori, situația este neschimbată față de clasamentul realizat anul trecut, relatează profit.ro Deficitul de 4,4% din PIB, aprobat de guvern joi seară la ultima rectificare, este rezultatul unei construcții bugetare făcute în martie 2019 de către guvernul PSD-ALDE, care s-a bazat pe câteva trucuri: amânarea rambursărilor de TVA, neplata concediilor medicale, neplata facturilor prin programul PNDL și chiar respingerea de la înregistrare a unor facturi. La care se adaugă unul din cele mai dăunătoare artificii, prin care o parte din deficitul din 2018 a fost mutat în 2019: plata a jumătate din pensiile din decembrie 2018 în luna ianuarie 2019, blocarea înregistrării facturilor din economie până după 01 ianuarie, o serie de cheltuieli militare angajate pentru 2018 și transferate după 01 ianuarie 2019, potrivit cursdeguvernare.ro Doar într-o singură zi, banca centrală ar fi aruncat în piaţă aproximativ 600 de milioane de euro pentru a întoarce din devalorizare moneda naţională, care trecuse pe pieţele din Marea Britanie şi America de 4,8066 lei în cursul zilei-nopţii de 27 spre 28 noiembrie. Per total, în noiembrie, BNR ar fi cheltuit din rezerva valutară circa 1,2 miliarde de euro prin intervenţii menite să apere devalorizarea prea rapidă a leului, după cum estimează surse din piaţa bancară. Cel mai înalt nivel atins de moneda unică europeană în raport cu leul în noaptea de 27 spre 28 noiembrie a fost de 4,8066, ceea ce indică o depreciere de 0,52% a leului într-o singură zi, nivel considerat probabil prea mare de către Banca Naţională a României, susține economica.net Cifrele de vânzări sunt cel mai relevant indicator al succesului Dacia în lume, în special prin prisma modelului Duster. În luna August a acestui an, el a fost al doilea cel mai vândut model în Europa, după VW Golf. Toată lumea a auzit de Duster, inclusiv Suveranul Pontif, care a și fost transportat, pe durata vizitei sale în România, cu un exemplar special modificat pentru această misiune. De aici până la Duster Papamobil nu a fost, se pare, decât un singur pas. Modelul unicat, dezvoltat în România de către Departamentul Prototipuri și echipa Adaptări Speciale de la Dacia, în colaborare cu carosierul Romturingia. Automobilul unic i-a fost livrat Papei Francisc la Vatican, informează auto-bild.ro Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede ca asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate vor putea plăti o contribuție personală pentru a acoperi diferența dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate. Contribuția personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afișată pe pagina de internet a furnizorilor privați de servicii medicale și se plătește de catre asigurați, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări, relatează wall-street.ro Ajustarea reţelei teritoriale a băncilor din ultimii ani a venit nu doar în urma tăierii costurilor, ci şi pe fondul consolidării sectorului bancar, în urma fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi a tranzacţiilor cu portofolii. Ultimii trei ani au adus achiziţii ale unor bănci de către alţi jucători din piaţă. De la izbucnirea crizei economice se constată că 18.714 salariaţi au plecat din sistem, scăderea fiind de peste 26%. Totodată, 2.475 de unităţi bancare s-au închis în această perioadă, adică 37,8%. Practic, după mai mult de un deceniu, aproape 40% din numărul de unităţi bancare au dispărut şi mai mult de un sfert din numărul de angajaţi au ieşit din sistemul bancar românesc, criza financiară afectând şi acest sector, potrivit zf.ro Acuzată de înşelăciuni asupra mai multor consumatori din SUA, compania care comercializează şi în România produse pentru slăbit a ales să plătească amenda de două sute de milioane de dolari, dată de către Comisia Federală de Comerţ americană, pentru închiderea investigaţiei şi evitarea unor acuzaţii mai grave, de tip schemă piramidală. Afacerea cu produse de slăbit este prezentă în România de mai mulţi ani. În ultima perioadă însă asistăm, pe fondul suspiciunii tot mai mari a populaţiei faţă de aceste produse, la o strategie de camuflare a întregului proces de distribuţie, şi pe fondul faptului că plaja de clienţi potenţiali a cam fost epuizată, informează jurnalulgiurgiuvean