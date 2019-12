Business report: Ritm alarmant de creștere a prețului pentru firme. La consumatorii casnici avem între cele mai mici prețuri în UE; Câte apartamente se vor livra în Bucureşti şi în marile oraşe în 2019 şi 2020

Dezvoltatorii au în diverse faze de construcție 29.950 de apartamente în București și în principalele orașe: Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Iași și Brașov. În București sunt în dezvoltare și cu șanse să fie finalizate în 2019 sau, cel târziu în 2020, 13.950 de apartamente, în vreme ce în celelalte mari orașe, diferența de 16.000, cele mai multe, 5.000, în Cluj-Napoca. Dacă în București s-ar finaliza, în 2019, prin absurd, toate cele 13.950 de locuințe aflate în construcție, ar fi un record al pieței, după ce în 2018 au fost livrate 5.689, potrivit Economica.net Potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru primul semestru din 2019, România a consemnat cel mai mic preț pentru consumatori la gazele naturale, alături de Ungaria. De asemenea, România are al optulea cel mai redus preț la electricitatea furnizată, după Bulgaria, Ungaria, Lituania, Malta, Croația, Polonia și Estonia, conform Curs de Guvernare România se află printre țările în care majoritatea respondenților la un studiu consideră că activitatea lor curentă nu va fi afectată de trendurile globale, percepție surprinzătoare însă pentru analiști, în condițiile în care salariile de pe piața locală au crescut semnificativ în ultimii ani, cu mult peste creșterea productivității (care rămâne a două cea mai mică din Europa), iar poziționarea ca țară cu forță de muncă ieftină se erodează rapid, România începând să piardă teren chiar și în fața unor țări din jur, precum Serbia și Ucraina, notează Profit.ro Autostrada A1 Sibiu-Piteşti este principala rută care va străbate Carpaţii şi cea mai dificilă, fiind de asemenea cel mai important proiect rutier al României, cu o lungime de 123 kilometri. În acest an au început primele lucrări, pe lotul 1 Sibiu-Boiţa, care este estimat a fi finalizat în anul 2023. Loturile 4 şi 5 au acelaşi termen de finalizare, însă până la această dată nu au fost desemnaţi constructorii, deoarece licitaţiile sunt în derulare, relatează Adevărul Stocarea energiei electrice este una dintre noile tendințe ale companiilor mari din energie, pe fondul tranziției energetice. Utilizarea la scară largă a bateriilor, care acum poate să țină de science-fiction, va fi o practică uzuală în deceniile viitoare, potrivit estimărilor companiilor și analiștilor, conform Economica.net 1. Fă cu cel puţin 10% mai mult decât ţi se cere. 2. Nu prezenta niciodată, niciodată, drept adevăruri opinii despre lucruri pe care nu le cunoşti. Acest lucru necesită multă grijă şi disciplină. 3. Fii politicos şi mereu atent, atât cu cei superiori, cât şi cu cei inferiori. 4. Nu te da cu fundul de pământ, nu te plânge - rămâi la critici constructive şi serioase, potrivit Adevărul Maricel Chipirliu este unul dintre milioanele de romani care au trecut granițele tarii în căutarea unui trai mai bun. De mai bine de un an și jumătate își administrează propriul magazin, alaturi de sotie, în Padova, unul dintre cele mai vechi orașe italiene. Mănat de ambiția de a avea propria locație, anul trecut a pus pe picioare “Magazinul Romanesc La Măricel”, proiect în care și-a investit banii strânși în ultimii ani, relatează wall-street