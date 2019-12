Business report: Iohannis va promulga legea de eliminare a supraaccizei, chiar dacă încalcă legislația UE; Valorile impozabile pentru clădiri ar putea crește cu până la 60% în 2020; Cod rutier 2019: amenzi noi pentru bicicliști

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va promulga legea care cuprinde, printre altele, eliminarea supraaccizei, chiar dacă încalcă legislația UE, susținând că, în cazul în care sunt necesare corecții, Guvernul va reglementa acest lucru. Cu alte cuvinte, până pe 1 ianuarie, Guvernul va trebui să emită o ordonanță de urgență de modificare a legii proaspăt promulgate, prin care să crească nivelul accizei atât la motorină, cât și la benzină, cu minimum 5 bani pe litru, până la nivelul minim impus de Uniunea Europeană, informează Profit.ro Educația, infrastructura și organizarea autorităților publice pe criterii de eficiență sunt cele trei mari priorități de care s-ar ocupa în primul rând antreprenorii români, dacă aceștia ar avea timp de un an puterea și resursele necesare pentru a schimba lucrurile, arată un sondaj efectuat de platforma de afaceri, networking și dezvoltare profesională Business Days. Ce doresc șefii marilor companii? Fără corupție, infrastructură funcțională, reforme ample, titrează Capital.ro Efectele majorăriii prețurilor materialelor de construcții, precum și efectul în lanț al creșterii salariului minim în sectorul construcțiilor conform OUG 114/2019, se regăsesc în modalitatea de stabilire a valorilor impozabile pentru anul 2020, care pot crește cu până la 60%, potrivit unei analize realizate de către compania de consultanță Veridio. „Aceste creșteri pot părea surprinzătoare, dar se încadrează în previziunile făcute la începutul anului 2019 de Comisia Națională de Statistică și Prognoză, care estima o creștere a costului cu 47,9% – 57,9% ca urmare a creșterii manoperei in constructii”, potrivit analizei Veridio, citate de wall-street.ro Dezechilibrele politicilor guvernamentale au contaminat economia, inclusiv prin intermediul băncilor, care sunt tot mai puțin interesate să finanțeze companiile, în absența aplicării vreunui plan coerent de dezvoltare economică a ţării. În schimb, băncile au profitat de apetitul pentru îndatorare tot mai mare al guvernelor şi al populaţiei, care sunt clienţi mai puţin riscanţi. Ponderile din total ale creditelor noi acordate companiilor au scăzut în ultimii 12 ani. În schimb cele ale creditelor guvernamentale și pentru populație au crescut, relatează cursdeguvernare.ro Majorarea salariului minim la 2.230 de lei de la 1 ianuarie va creşte cu 540 de lei asigurarea socială la sănătate şi la pensie a oamenilor care fie n-au venituri, fie au doar venituri extrasalariale, aflate sub plafonul de 12 salarii minime brute în 2020. Aceştia vor plăti, în total, peste 8.000 de lei dacă vor să se asigure la sistemul public de pensii şi la sănătate anul viitor. Asigurarea la sistemul public de pensii a oamenilor fără venituri şi a persoanelor care au doar venituri extrasalariale nete situate sub plafonul de 12 salarii minime brute pe economie este opțională, potrivit economica.net Parlamentul a adoptat o serie de modificări ale Codului Rutier, care vizează exclusiv bicicliștii. Motivele pentru care s-au propus aceste modificări legislative sunt încurajarea mersului pe bicicletă ca mijloc alternativ de transport prin oraș și încurajarea polițiștilor de a-i amenda pe bicicliști în cazul încălcării regulilor de circulație. În viziunea Parlamentului, locuitorii orașelor evită să folosească biciclete pentru că amenzile sunt prea mari, iar polițiștii ezită să dea amenzi bicicliștilor pentru că, din nou, sancțiunile sunt descurajator de mari, anunță Auto Bild Fermierii europeni vor primi anul viitor 200,9 milioane de euro de la Comisia Europenă pentru promovarea produselor agro-alimentare atât în interiorul Uniunii Europene, cât și afara ei. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Daniel Buda săptămâna aceasta într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta prezentând declarația fostului comisar european pentru agricultură, Phill Hogan. Printre sectoarele care pot aplica pentru finanțare se numără lactatele, brânzeturile și uleiurile, conform agrointel.ro Grupul Procter & Gamble a anunţat că va finaliza, în 2021, o nouă fabrică la Urlaţi, de capsule de detergent. Începând cu 2010, România găzduieşte la Urlaţi, Prahova, şi una dintre cele mai avansate fabrici P&G din punct de vedere tehnologic şi al protecţiei mediului la nivel global. Această fabrică pentru produse pentru îngrijirea părului deserveşte peste 1 miliard de consumatori din mai mult de 40 de pieţe din Europa, Turcia, Israel, Asia Centrală şi Regiunea Caucaz, informează Adevărul