Business report: Corupția, indicată ca problemă de majoritatea companiilor din România. Cel mai ridicat procent în UE; 2020 în imobiliare. Primul mall nou în Bucureşti după 4 ani

Yieldurile scad şi ar putea apărea primele proiecte rezidenţiale de închiriat. Ca în fiecare an, pe piața imobiliară din 2020 vor apărea modificări nu doar de suprafețe livrate, închiriate sau vândute, dar și de mentalitate și de modernizare a concepțiilor jucătorilor implicați, fie că e vorba despre investitori, dezvoltatori sau chiriași/proprietari. Consultanții imobiliari consideră că o modificare mai pronunțată apare în privința utilizării tot mai accentuate a tehnologiei în proiectele imobiliare, tendință care deja s-a manifestat în acest an. De asemenea, la anul, ar putea apărea primele proiecte reizidenţiale cu apartamente exclusiv de închiriat, scrie Economica.net Majoritatea companiilor din România se confruntă cu probleme din cauza corupției și cred că actele de corupție nu sunt pedepsite în mod adecvat, potrivit unui sondaj Eurobarometru. 88% dintre companiile participante la sondaj consideră corupția ca fiind o problemă atunci când fac afaceri în România, cel mai ridicat procent la nivelul Uniunii Europene, se arată în sondajul publicat de Comisia Europeană cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Corupției, notează Profit.ro Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna octombrie de 3.116 lei, în urcare faţă de luna precedentă cu 34 lei (+1,1%), arată datele transmise luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7.118 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1.801 lei), potrivit InCont.ro Legal, punctul de amendă de circulaţie e legat direct de mărimea salariului minim pe economie. Când PSD a decis, începând din 2017, seria de majorări ale salariului minim, a hotărât să îngheţe prin OUG-uri anuale valoarea punctului de amendă la 145 de lei. Practic, valoarea amenzilor a rămas neschimbată timp de trei ani, iar, în lipsa unei reacţii pe final de an a guvernului actual, amenzile ar urma să se majoreze de la 1 ianuarie cu nu mai puţin de 54%. Surse guvernamentale au declarat însă că problema este pe masa guvernului şi că, cel mai probabil, se va merge pe îngheţarea punctului de amendă, conform Economica.net O lege care intră în vigoare pe 15 decembrie le impune băncilor prezente în România să aplice aceleași comisioane pentru tranzacții interbancare în euro către bănci aflate în zona SEPA, cu cele practicate pentru plățile în lei la nivel local. Drept urmare, vei plăti comisioane mai mici pentru aceste tranzacții, având în vedere că băncile practicau costuri mai mari pentru tranzacțiile în euro înainte de a se alinia cu normele acestei legi europene pe care sunt obligate să o respecte, scrie Wall-street.ro România se află pe locul 7 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte consumul de bere, dar şi din punctul de vedere al locurilor de muncă create în industria berii, arată statisticile publicate de Asociaţia Berarii României. În prezent, în Uniunea Europeană există peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvăluite de către Brewers of Europe, în timp ce atât producţia, cât şi consumul de bere au crescut treptat de la an la an în ultimii cinci ani, relatează Adevărul De ce scade încet, dar sigur, industria auto. Industria auto, unul dintre pilonii economiei românești și unul dintre cei mai mari angajatori din economia locală, „frânează” în fața noilor provocări. Pe de o parte, resimte valul de pesimism dinspre Germania, cea mai mare putere economică europeană bazată pe producția auto, iar pe de altă parte are nevoie de investiții pentru a se adapta la cerințele impuse de noile tehnologii. În aceste condiții, se pune întrebarea firească dacă România ar trebui sau ar putea să facă mai mult pentru această industrie, scrie Republica