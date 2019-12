​Business report: Analiză Business Club: Bugetul pe anul 2020, cu răul înainte; Ce măsuri au luat statele din jurul României pentru dezvoltarea sectorului autohton de IT; Lovitură dură pentru companiile aeriene! Totul a fost dat peste cap în 2019

Volumul pieţei locale de IT a crescut în ultimii ani cu o rată relativ constantă, de aproximativ 500 de milioane de euro pe an şi va ajunge la aproximativ şase miliarde de euro în acest an, conform celui mai recent studiu al ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Albania - au scutire de 50% a pe impozitul pe profit în primii cinci ani de la înfiinţarea companiei - suportă 150% din taxele eferente salariului, include şi contribuţiile, în primul an de la crearea unul loc de muncă. Bulgaria - la investiţii ce depăşesc 770.000 de euro, returnează costurile cu asigurările sociale şi de sănătate plătite de firmă, care sunt 17% din salariul brut - returnează 25% din costurile cu instruirea personalului până la suma de două milioane de euro pe an, conform Economica.net