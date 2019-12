Business report: AFI Europe cumpără portofoliul de birouri al NEPI Rockcastle, în cea mai mare tranzacție imobiliară a anului, și devine al doilea cel mai mare proprietar din România; Unde călătoresc românii - înclinație pentru aventură. Cu buget redus: cele mai ieftine destinații; Industria în suferinţă: Dezvoltarea haotică accentuează dependenţa de comenzile externe și irosește resursele interne

Compania romaneasca de consultanta fiscala si audit, Avisso, intentioneaza sa isi deschida birouri in Londra, Paris si Madrid, in 2020, care vor fi dedicate romanilor cu afaceri peste hotare. Planul Avisso este ca in 2020 sa fie functionale macar doua din trei birouri, care vor avea, fiecare, una sau doua persoane angajate. Costurile cu fiecare locatie, dedicata initial romanilor care au afaceri in diaspora, se ridica la circa 100.000 de euro. “Conditia este ca aceste persoane sa cunoasca mediul de afaceri local si sa aiba o relatie prietenoasa cu romanii de acolo. Am oameni, am discutat deja acolo, ce m-a oprit anul acesta a fost lipsa de predictibilitate”, a declarat Mirabela Miron, managerul general al Avisso, conform Wallstreet.ro