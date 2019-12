Business report: Un Crăciun mai scump pentru români. Cu excepţia cărnii de pui, totul costă mai mult; Repartizarea cheltuielilor gospodăriilor în România și în UE; Consumul de whisky a crescut în primele opt luni cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 2,68 milioane litri

Peste 131.000 de persoane sunt angajate, in prezent, in sectorul de BPO (business process outsourcing) si SSC (shared service center), la nivel national, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara JLL Romania. In acelasi timp, avand in vedere ca spatiul mediu de birouri per angajat in acest sector este de circa 8 metri patrati, rezulta ca respectivele companii ocupa si in jur de un million de metri patrati, adica un sfert din stocul modern de spatii de birouri din Bucuresti si principalele patru piete secundare din tara, potrivit Wall Street.ro