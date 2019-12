Business report: Salariul minim din România rămâne la coada UE; Febra cumpărăturilor de Crăciun, boost semnificativ pentru piața bunurilor de larg consum retail

Piața bunurilor de larg consum va înregistra, în acest an, un avans de peste 12%, evoluție stimulată de creșterea cererii, urmare a majorării salariilor și pensiilor, și, nu în ultimul rând, de avansul prețurilor. Sezonul de shopping de Crăciun va impulsiona semnificativ rezultatele din întreg comerțul românesc, de la sectorul alimentar la bunurile de folosință îndelungată, arată o analiză a companiei de consultanță Frames, notează Profit.ro Salariul minim din România va creşte de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/lună, începând de la 1 ianuarie 2020, a decis săptămâna trecută Guvernul. Acest lucru înseamnă însă că un român plătit cu leafa minimă va încasa în plus „în mână“ doar 83 lei, adică 1.346 lei. Şi, în timp ce salariul minim este majorat în ţara noastră în fiecare an, acelaşi lucru se întâmplă şi în celelalte state europene. Drept urmare, este foarte greu ca România să ţină pasul cu salariile din Vest şi nu numai. Şi cele ale vecinilor avansează rapid, conform Adevărul Conform datelor oficiale, de la un necesar de bani pe partea de cheltuieli angajate de stat de 0,8% din PIB în acest an, se va ajunge la un necesar suplimentar de fonduri în bugetul pe 2020 de 2,3% din PIB. N-ar fi mai bine să lăsăm legea în pace, ca obiectiv deja votat la 1.775 lei punctul de pensie, dar să eșalonăm aplicarea ei pe parcursul a trei ani ? scrie Curs de Guvernare Deficitul de finanţare ar fi astfel acoperit. În mod surprinzător, Ministerului de Finanţe nu prea îi mai plac leii oferiţi de băncile comerciale pentru emisiunile de titluri de stat. Deşi necesarul de finanţare este pentru luna decembrie este de circa 15 miliarde de lei, MF nu mai acceptă ofertele în lei ale băncilor aşteptând emisiunile în euro de astăzi care ar putea depăşi cu brio un milliard de euro, la costuri de 0,2% - 0,8%, conform yieldurilor României. Cu ceva bani din buffer, deficitul pe 2019 ar fi acoperit, relatează Economica.net Evident că scenariul B este preferabil scenariului A. Întotdeauna. Scenariul B te face independent. Scenariul A te ține captiv. Statul nu te vrea independent. De aceea, etatiștii îi smintesc mereu pe cei captivi și le alimentează setea de consum. Mai ales pe credit și neapărat de lucruri noi, fiscalizate (adică nu moștenești cei 40.000 de euro, ci te împrumuți să îți iei mașină neapărat nouă ca să dai 1/5 din credit pe TVA instant), scrie Republica Desi în Romania se dezvoltă tot mai mult amenajările "human - centered", cele mai multe companii oferă în continuare "jumătăți de măsură", din cauza accentului pe buget și faptului că nu doresc sau nu își permit să învestească în soluții de calitate de la un capăt la altul. De exemplu, se creează un spatiu cu design experiențial, se investește într-o cafeterie spectaculoasă, dar se cumpără cafea mediocra… sau un scaun mediocru și un birou care nu este adaptat total la felul în care angajatul muncește, apreciază Horațiu Didea, CEO Workspace Studio, potrivit wall-street În România, avocații și SRL-urile care se ocupă cu recuperarea despăgubirilor pentru victimele accidentelor rutiere își dispută anual sute de milioane de euro din piața de asigurări. O nișă destul de mare, din nefericire, întrucât țara noastră este pe locul 1 în Europa la numărul de decese din accidentele rutiere, scrie Auto-bild.ro