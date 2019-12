Business report: Hidroelectrica vrea să pună staţii de încărcare a maşinilor electrice pe drumurile lângă care are centrale; „Riscul ca metroul să nu mai circule după Revelion este unul major”. Metrorex are datorii uriașe, vechi de un an

Hidroelectrica, cel mai important producător de energie electrică din România, studiază posibilitatea să amplaseze staţii de încărcare a maşinilor electrice în apropierea centralelor pe care le are. Hidroelectrica operează peste 200 de centrale hidroelectrice, iar unele dintre ele sunt amplasate de-a lungul unor drumuri naţionale, ceea ce oferă oportunitatea instalării unor staţii de încărcare a autovehiculelor electrice, de putere mare, potrivit Economica.net „Riscul ca metroul să nu mai circule după Revelion este unul major, deoarece contractul de mentenanţă expiră la 31 decembrie şi suntem în discuţii cu conducerea Metrorex pentru a găsi soluţiile aplicabile, singurul lucru blocant, din punctul meu de vedere, fiind plata restanţelor care datează de un an şi se ridică acum la 150 de milioane de lei”, a declarat directorul general Alstom Transport România, Gabriel Stanciu, conform Digi24 Vremea neobişnuit de caldă pentru această perioadă înseamnă profit pentru constructori, care, spre deosebire de alţi ani, n-au mai abandonat şantierele în luna decembrie. Partea bună este că odată lucrările încheiate, beneficiarii pot trece la alte investii, şi în plus, fac economii. Meteorologii spun că vremea rămâne bună şi în perioada următoare, astfel ca cel mai probabil şantierele se vor închide abia în ajun de Crăciun, relatează Știrile Protv 10. Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii. Creștere salariala în 2019: 556 de lei Salariul mediu net în octombrie 2019: 3.878 lei Salariul mediu net în octombrie 2018: 3.322 lei. Administratie publica si aparare. Crestere salariala in 2019: 579 de lei, potrivit Wall-street.ro În bugetul pe anul 2020, guvernul Orban trebuie să susțină antreprenoriatul românesc mai mult decât au făcut-o guvernele PSD, solicită Asociația Consultanților pentru Programe Antreprenoriale, Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene. Reprezentanții asociației susțin că se așteptau ca noul Executiv să prevadă, în Legea bugetului de stat pe 2020, o sumă de cel puțin 6 miliarde de lei pentru finanțarea antreprenorilor, scrie Republica.



Țara preferată de românii care și-au cumpărat bilete de avion în decembrie 2019 prin portalul eSky a rămas, ca și anul trecut, Marea Britanie, cu 23% din biletele de avion vândute, pe locul doi fiind Italia, cu 22% din total bilete cumpărate, iar Germania, pe trei, cu 14,5%, conform Profit.ro Cele mai căutate destinaţii rămân capitalele şi marile oraşe europene, dar se observă o creştere a interesului pentru destinaţiile din zona Orientului Mijlociu, precum Israel şi Dubai, dar şi pentru destinaţiile mai îndepărtate precum Bangkok, New York şi chiar Sydney. Studiile de piaţă arată că preţul biletelor de avion s-a scumpit în acest an, faţă de nivelul de anul trecut, arată o analiză efectuată de vola.ro, scrie Adevărul