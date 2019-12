Business report: România pe Tabloul de bord european: anul trecut a bifat 12 criterii din 14; Cum şi-au împărţit profiturile marii producători de telefoane; România a avut 11 luni la rând cea mai mare inflaţie din UE

Profiturile globale ale producătorilor de telefoane au scăzut cu 11%, până la 12 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui studiul al companiei Counterpoint Research. Tot mai mulţi consumatori preferă telefoanele din gama medie în detrimentul celor premium. În plus, ciclul de înlocuire a smartphone-urilor premium s-a prelungit, deoarece caracteristicile hardware recente nu au oferit un motiv atractiv pentru a le înlocui pe cele vechi, notează Economica.net Mai pierdem unul pe următorii patru ani. Potrivit datelor prezentate de Eurostat, România a respectat anul trecut 12 din cei 14 indicatori stabiliți pentru tabloul de bord al situației macroeconomice din statele membre UE. Indicatorii la care nu îndeplinim cerințele sunt poziția investițională netă și creşterea costurilor unitare nominale cu forţa de muncă, scrie Curs de Guvernare. Lichiditatea s-a redus drastic la BVB în ultima ședință de tranzacționare de dinainte de pauza bursieră de Crăciun. În absența ordinelor, indicii au fost în derivă și au sfârșit a închide sub nivelurile de referință. Pe acțiunile Sphera a fost declanșat de 4 ori mecanismul de întrerupere a volatilității, însă volumele au sfârșit prin a fi tot derizorii, relatează Profit.ro Cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei, de 3,8%, a fost înregistrată în luna noiembrie în România, arată datele Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Situaţia a fost aceeaşi şi în primele zece luni ale acestui an. După România, cele mai mari rate anuale ale inflaţiei în Uniunea Europeană au fost înregistrate în Ungaria (3,4%), Slovacia (3,2%) şi Cehia (3,0%), potrivit Adevărul Romgaz a pierdut pe bandă rulantă procesele intentate anul trecut angajaților și foștilor angajați cu scopul de a recupera sporuri declarate de Curtea de Conturi nelegale. Sunt cel puțin 286 de dosare în care salariații au câștigat definitiv și ca urmare a unei decizii ÎCCJ din vara acestui an. Cu toate acestea, producătorul de gaze continuă în apel procesele cu cei care au câștigat în primă instanță, conform Economica.net CFR SA, compania de stat care administrează rețeaua de căi ferate din România, estimează pierderi de 154,75 milioane lei în acest an, ca urmare a scăderii alocațiilor bugetare pentru lucrările de întreținere și reparații, pierderile fiind de peste trei ori mai mari față de estimările de la începutul lunii noiembrie, potrivit Profit.ro În 2017, după ce navigase ani buni prin apele agitate ale vieții de antreprenor din România, a decis, împreună cu fratele său David, să înceapă o afacere într-o zonă izolată, departe de forfota orașului. Au dovedit că lucrurile se pot mișca, cu ambiție de fier și efort pe măsură, și în zona rurală. În mijlocul unei păduri de la poalele Munților Făgăraș, pe malul unui râu, au cumpărat ceea ce avea să fie transformată ulterior în Cabana Șapte, relatează Republica