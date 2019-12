Business report: Autostrăzile sublime ale României. În 2019, au fost inauguraţi de patru ori mai puţini kilometri decât a promis Guvernul la începutul anului; Proiect PSD: Asigurarea casei devine obligatorie, chiar dacă este locuită sau nu

Deşi guvernanţii promiteau cu îndârjire inaugurarea a 180 de kilometri de autostradă în acest an, promisiunile lor s-au stins abia pe final de an când a fost clar că ele nu pot fi îndeplinite. Estimările autorităţilor au fost supraevaluate de patru ori. În anul 2019, în România s-au deschis circulaţiei doar 43 de kilometri noi de autostradă. Mai precis, abia în luna august Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat primii kilometri de autostradă din 2019. Lotul 4 lung de 22 de kilometri al Autostrăzii Lugoj-Deva a fost deschis circulaţiei miercuri, 19 august. După un scandal interminabil între constructor şi Compania Naţională de Autostrăzi, abia la finalul anului, pe 23 decembrie, a fost inaugurat şi Lotul 3 lung de 21 de kilometri al Autostrăzii Lugoj-Deva, potrivit Adevărul Aproape 20% din deficitul de cont curent era finanțat, la nivelul lunii septembrie, prin elemente care generează datorie externă, reiese din Raportul asupra Stabilității Financiare, ediția din decembrie, publicat de BNR. Cu alte cuvinte, fluxurile de investiții străine directe (ISD) și de fonduri europene atrase de România nu mai sunt suficiente pentru a finanța decalajul generat în mare parte de dezechilibrul balanței comerciale, respectiv de creșterea accelerată a importurilor. Deficitul de cont curent exprimat ca pondere în PIB a continuat să se majoreze într-un ritm accelerat în raport cu aceeași perioadă a anului precedent (de la 3,9% la 5% în trimestrul al treilea al acestui an, date cumulate pe patru trimestre), în principal pe seama adâncirii soldului negativ al balanței comercial, informează cursdeguvernare.ro Senatorul PSD Liviu Pop și deputatul PSD Gheorghe Șimon au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca asigurarea casei împotriva dezastrelor naturale, cum ar fi cutremure, inundații și furtuni să fie obligatorie indiferent dacă aceasta este locuită sau nu. „Persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale; obligația se aplică indiferent dacă construcția cu destinația de locuință este utilizată parțial sau integral în acest scop”, arată proiectul de lege al senatorului Liviu Pop și deputatului Gheorghe Șimon înregistrat la Senat, relatează Mediafax Piața de electricitate și gaze naturale din România a funcționat în 2019 sub efectul unei singure legi, care s-a văzut că a făcut mai mult rău decât bine, celebra OUG 114/2018, dată în ultimele zile ale anului trecut. După ce în sfârșit abia fusese dereglementată total piața de electricitate și parțial cea de gaze naturale, în ultimele zile ale anului 2018, Guvernul PSD a dat OUG 114, care, pentru piața de energie a însemnat două mari lucruri: introducerea taxei de 2% pe veniturile companiilor licențiate de reglementatorul ANRE și re-reglementare prețurilor la energia electrică și gazele pentru populație și producătorii de energie termică pentru populație. Legea ar putea fi modificată, pentru ca, în ceasul al 12-lea poate, să se poată lua decizia de investiţii. În afacere a rămas Petrom, care are restul e 50%, vor intra Romgaz şi alt investitor căruia îi va vinde Exxon participaţia, dacă va reuşi să o vândă, relatează Economica.net Piaţa muncii din România a suferit modificări notabile în ultimele trei decenii. Agricultura şi industria extractivă au suferit „depopulări” masive, în timp ce comerţul, sănătatea sau construcţiile au înregistrat creşteri notabile, arată un studiu al agenţiei de recrutare Adecco. În 2019, jumătate din activităţile economice din România au declarat mai puţine locuri de muncă vacante decât în 2018. Domeniile în care s-au declarat mai multe locuri vacante decât anul trecut au fost comerţul, construcţiile şi HORECA. Domeniile în care s-au declarat mai puţine locuri vacante decât în anul 2018 au fost: industria prelucătoare, învăţământul şi sănătatea. Pentru anul 2020, dacă se păstrează tendinţele actuale (rata şomajului, scăderea ritmului de creştere a salariilor şi evoluţia poziţiilor vacante), se prevede că tot mai multe proiecte punctuale vor fi gestionate cu muncitori străini, potrivit Ziarului Financiar Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat o licitație de 1,67 miliarde lei (350 milioane euro), fără TVA, pentru reabilitarea unei părți din litoralul românesc, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Litoralul românesc a fost puternic afectat de eroziune în ultimii 30 de ani, plajele dispărând în proporție de peste 50% în unele zone, scrie News.ro. Licitația vizează proiectarea și execuția lucrărilor componente ale sistemului de protecție costieră, în vederea reducerii eroziunii costiere și asigurării unui grad corespunzator de protecție pentru anumite zone ale litoralului. Autoritatea are în vedere protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zonele Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn și 2 Mai, informează Profit.ro În anii scurși de la Revoluție, România a trecut, de la telefonul pe cuplaj, în topul țărilor cu cel mai rapid internet. Românii folosesc telefonul mobil, iar în aproape toate gospodăriile găsim câte un televizor. Informatizarea statului a fost, însă, un eșec. S-au cheltuit sute de milioane de euro, dar marile contracte au generat și unele dintre cele mai mari cazuri de corupție. Și, în timp ce ne pregătim să trecem la internetul 5G, oamenii stau la coadă la ghișeu, ca să depună faimosul dosar cu șină. Telefonul mobil ne controlează aproape toate aspectele vieții iar informațiile personale pe care încercam să le ascundem de urechile Securității le furnizăm acum de bună voie unor companii care de mult ori ajung să ne cunoască mai bine decât noi înșine, arată Știrile Pro TV