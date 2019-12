Business report: Cu cât se scumpesc ţigările de la 1 ianuarie; 2019, anul în care tractorul românesc a renăscut, după distrugerea unei industrii care făcuse România cunoscută în lume, în perioada comunistă; Radiografia dezastrului de pe Aeroportul Otopeni

trei salarii minime, eşecul declaraţiei unice şi criza forţei de muncă domolită cu lucrători non-UE. 2019 a fost, prin excelenţă, anul schimbărilor legislative de amploare pe piaţa muncii care au afectat veniturile românilor. Pe de o parte, pentru că Guvernul a introdus, în premieră pentru ţara noastră, trei salarii minime pe economie: pentru studii medii, pentru studii superioare şi pentru angajaţii din construcţii. Pe de altă parte, Guvernul a dat undă verde angajatorilor să aducă la muncă 30.000 de noi lucrători extracomunitari, cel mai mare număr din ultimii cinci ani, ca răspuns la deficitul de forţă de muncă locală. 2019 e al treilea an în care Guvernul recunoaşte amploarea crizei forţei de muncă, pe care şi-a propus să o amelioreze prin importul tot mai mare de lucători din afara UE şi prin stabilirea salariului minim în construcţii, de 3.000 de lei brut lunar, conform Economica.net

O explozie de recorduri negative pe piața gazelor. 2019 a fost, poate, cel mai dificil an din istoria post-decembristă pentru actorii de pe piața gazelor. Ordonanța 114 a dat bătăi de cap nu numai producătorilor, dar și furnizorilor și marilor consumatori de gaz, și chiar și reglementatorului, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), nevoită a rescrie legislația secundară din domeniu în 2 rânduri, în momentul adoptării OUG 114/2018, și în momentul adoptării OUG 19/2019 care a modificat-o pe prima. Interesant este că renunțarea la aplicarea prețului plafonat de 68 de lei pentru consumatorii industriali a avut loc după ce presa a semnalat cantitățile nejustificat de mari alocate pentru combinatele deținute de Ioan Niculae, scrie Profit.ro

În județul Cluj au fost finalizate cele mai multe locuințe din țară în primele trei trimestre ale acestui an, peste București, arată informațiile Institutului Național de Statistică. E vorba de 5.730 de locuințe terminate în acest an, față de 5.282 în București sau 4.266 în Ilfov. Clujul, Capitala și județul Ilfov sunt urmate în acest clasament de Timiș cu puțin peste 3.700 de locuințe finalizate în acest interval, Brașov cu aproape 3.300 și Constanța cu 3.001 locuințe terminate în primele nouă luni ale acestui an. Institutul de Statsitică arată că investițiile au totalizat, în toată țara, peste 35,5 miliarde de lei. Volumul lucrărilor de construcţii, pe elemente de structură şi pe obiecte de construcţii, a crescut pe total cu aproape 28%, notează Actual de Cluj