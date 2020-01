Business report: Ministerul Finanţelor a modificat accizele la carburanţi promulgate cu o zi înainte de Iohannis, majorându-le cu 9%; Cel mai prost an din istorie pentru leu în faţa euro. Cursul mediu anual BNR: 4,7452 lei/euro

Bitcoin a fost tranzacționat, în apropierea sfârșitului de an, în jurul valorii de 7.350 de dolari, prețul fiind aproximativ dublu comparativ cu finalul lui 2018, când cea mai populară criptomonedă valora doar 3.700 de dolari. Aprecierea spectaculoasă a venit însă însoțită de o volatilitate pe măsură, care a testat calmul și încrederea investitorilor. Față de cel mai ridical nivel al anului, atins în iunie, bitcoin a pierdut în jur de 47%. La jumătatea lunii iulie, criptomoneda s-a prăbușit sub 10.000 de dolari, pierzând, la acel moment, peste 10 miliarde de dolari din capitalizarea sa în numai o oră, pe fondul audierii unui director al Facebook în Congresul american în legătură cu planul de lansare a criptomonedei Libra, scrie Profit.ro MF a decis marţi să majoreze accizele la carburanţi, care intraseră în vigoare cu numai o zi înainte. Astfel, Finanţele au decis, marţi, la ora 19, că ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuată de Parlament este prea mare, dar şi că nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, şi au majorat accizele cu 9,11% faţă de nivelul publicat cu o zi înainte în Monitorul Oficial. Dacă respectă legea publicată în Monitorul Oficial şi decid să transfere integral efectul eliminării supraaccizei în preţul la pompă, companiile ar trebui să opereze ieftiniri de 45 de bani/l (acciza + TVA aferentă). Dacă respectă noua listă cu accize publicată de minister, companiile ar trebui să reducă preţurile cu 31 de bani la benzină şi cu 32 de bani/l în cazul motorinei, informează Adevărul Cursul mediu anual în 2019 pentru perechea euro/leu calculat de Economica, conform metodologiei BNR a fost de 4,7452, cel mai mare din istorie. Cursul mediu anual euro/leu, conform metodologiei BNR, se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare). Anul 2019 a fost unul al recordurilor negative pentru moneda naţională. Leul a atins valori minime istorice faţă de euro, dolar şi aur, arată analiza Economica.net Programul care va înlocui Prima Casă, intrat în analiza Guvernului PNL, ar putea să se sfârșească înainte să înceapă pentru că ar fi neinteresant. Proiectul „O familie, o casă” a trecut deja de Senat și este acum în Camera Deputaților, dar ar putea fi terminat. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat recent că proiectul nu este interesant pentru noul Guvern liberal. „Prima Casă se află bineînțeles pe această listă de programe (aflate în analiză -n.r.). Nu a fost nevoie (de bani la rectificare pentru „Prima Casă” -n.r.). Programele rămân. Doar facem o analiză. După ce facem o analiză, voi vedea care va mai rămâne în picioare sau nu”, a declarat Florin Cîțu, potrivit Capital În primele 9 luni ale anului trecut cei peste 2 milioane de turiști străini sosiți în România au cheltuit în medie 2604 lei de persoană, ajungând la un total de peste 1 miliard de euro, conform Institutului Național de Statistică. Afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 52,6% dintre turiştii nerezidenţi sosiți în România în trimestrul III 2019, cheltuielile acestora reprezentând 54,9% din total, se precizează în comunicatul INS, citat de Libertatea Cele trei ţări au beneficiat cel mai mult de pe urma statutului de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, relevă un nou raport menit să marcheze cea de-a 25-a aniversare a organismului, potrivit Deutsche Welle. Veniturile combinate obţinute de acestea în doar un an s-au situat la 239 miliarde de dolari. Potrivit raportului realizat de Bertelsmann Foundation, SUA a obţinut venituri de 87 miliarde de dolari în 2016, China de 86 miliarde $, în timp ce Germania a câştigat aproximativ 66 miliarde de dolari. Raportul arată că ţările cu exporturi şi un sector manufacturier solide tind să beneficieze de pe urma apartenenţei la OMC, oferind exemplele Mexicului şi Coreei de Sud, informează Ziarul Financiar