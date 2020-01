Business report: Consiliului Concurenței: Reducerea accizelor carburanților s-a transmis integral în preț; Fondul Sănătății are deficit de peste cinci ori mai mare decât în 2018; Lovitură pentru prima economie a Europei

Reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicată de la 1 ianuarie 2020, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, s-a transmis integral în prețul carburanților la pompă, arată concluzia Consiliului Concurenței, în urma monitorizării realizate prin intermediul platformei „Monitorul Prețurilor”. În urma monitorizării, autoritatea de concurență a constatat că prețurile carburanților s-au menținut relativ constante la sfârșitul anului trecut, în perioada de la anunțul privind reducerea accizelor și până la implementarea măsurii, neînregistrându-se o tendință de majorare a acestora. Toate cele șase mari companii distribuitoare de carburanți la nivel național au redus prețurile cu cel puțin 32 de bani/litru, anunță Profit.ro Ministrul Muncii: Instituțiile publice ignoră calitatea vieții beneficiarilor. Ministrul Muncii pregătește o reformare radicală a serviciilor de îngrijire a persoanelor cu handicap, întrucât instituţiile publice din domeniu nu se concentrează pe îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor. Serviciile de îngrijire a acestor persoane vor fi externalizate, astfel încât beneficiarii să-şi dezvolta aptitudini și să poată duce o viață independentă. Schimbările radicale pregătite de Ministerul Muncii vor culmina cu închiderea unora dintre centrele de îngrijire a persoanelor cu handicap. „Soluţia pentru persoanele cu dizabilităţi este să trăiască în comunitate şi nu închise în centre”, a declarat joi ministrul Violeta Alexandru, citată de cursdeguvernare.ro ANAF a pus în dezbatere publică un proiect de ordin prin care modifică declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în urma apariției unor schimbări în Codul Fiscal. Dispozițiile au vizat, în principal, modificarea procentului din impozitul pe venit pentru care contribuabilii pot dispune pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și reglementarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din transferul de monedă virtuală, potrivit Digi24 24% din plăţile fondului asigură majorările de venituri din spitale. Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, din care e finanţat sistemul sanitar, are deficit de 2,5 miliarde de lei în primele 11 luni din anul 2019, de peste cinci ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2018, reiese dintr-o analiză făcută de Economica, pe baza execuţiilor Fondului. Aproape un sfert din banii cheltuiţi din Fondul Sănătăţii în primele 11 luni din 2019 au ajuns la spitalele de stat pentru a achita majorările de venituri acordate personalului din aceste unităţi, potrivit analizei făcute de Economica Piața auto din România a înregistrat noi recorduri in 2019. Tranzacțiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reînmatriculările au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de mașini second-hand s-au păstrat constante. Piața mașinilor ecologice a înregistrat și ea o creștere considerabilă a cotei de piață. Cea mașinilor noi a avut cel mai bun an din 2008 si până acum și, chiar dacă datele nu sunt definitive, poate fi estimată la aproximativ 160.000 de unități, cu 20% mai mult decat în 2018. Dacia a înregistrat peste 30% cota de piată, concluzionează Wall-Street.ro Preţurile mondiale la alimente au crescut în decembrie, pentru a treia lună consecutiv, atingând cea mai ridicată valoare din ultimii cinci ani, ca urmare a najorării puternice a preţurilor la uleiurilor vegetale, zahăr şi lactate, precum şi a relansării preţurilor la cereale, a informat joi, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr. În luna decembrie 2019, acest indice a urcat cu 2,5% comparativ cu luna noiembrie, până la 181,7 puncte, cea mai ridicată valoare de după luna decembrie 2014, informează Agerpres Producţia de automobile a Germaniei a coborât anul trecut la cel mai scăzut nivel de după 1996, în contextul în care prima economie europeană suferă de pe urma consecinţelor războiului comercial global. Cifrele publicate de Asociaţia Industriei Auto Germane (VDA) arată că anul trecut constructorii auto germani precum Volkswagen AG, BMW AG şi Daimler AG au produs la uzinele lor din Germania, cel mai mic număr de vehicule de după 1996. Potrivit VDA cifra din 2019 este cu 9% mai mică decât cea din 2018 şi este rezultatul reducerii cererii venite de pe pieţele internaţionale, conform Știrilor ProTV