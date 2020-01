Business report: Administratorii de pensii private "au luat acasă" peste 2 miliarde de lei, jumătate din cât au "produs" pentru contribuabili; Din nou -7,7% (!) la producția industrială: A 6-a lună consecutivă pe minus

Producţia industrială, în serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, pe primele 11 luni din 2019 a scăzut cu 3,3%, ceea ce indică faptul că dispunerea zilelor lucrătoare a ajutat la frânarea scăderii rezultatelor.Valorile comunicate la Eurostat pentru comparabilitate au fost de -2,3% pentru industria prelucrătoare, -2,7% pentru industria extractivă și -3,6% pentru producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, notează Curs de Guvernare Administratorii celor șapte fonduri de pensii private din România (unele dintre ele rezultate din fuziunea cu alte fonduri) au reușit, în primii zece ani de activitate (2008-2018), să obțină un randament cumulat de sub 9%, potrivit datelor analizate de economica.net . În termeni absoluți, vorbim de un plus de circa 5 miliarde de lei, raportat la activul total de la finalul anului 2018, adică 55 de miliarde de lei. Un miliard de euro adus în plus la pensiile celor peste 7 milioane de români care au conturi deschise în pilonul II, adică pensia privată obligatorie.Atacatorii cibernetici au apelat, în ultimele zile, la imaginea și reputația unor instituții publice sau companii private din România, pentru a transmite e-mail-uri cu conținut malițios, avertizează specialiștii Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), scrie Profit.ro Niciun salon de înfrumuseţare sau unităţi care desfăşoară activităţi de coafură nu mai are autorizaţie începând de marţi, 14 ianuarie, dată de la care a intrat în vigoare un nou ordin de ministru. Potrivit Ordinului MS 15/2020, „certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru: a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie; b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare", relatează Adevărul Polonezii de la CIECH Soda, care au oprit anul trecut producția de la Uzinele Sodice Govora pentru că nu mai puteau plăti prețul prea mare cerut de CET Govora pentru abur, sunt deciși să-și facă propria unitate de producție de energie electrică și termică, cu o capacitate semnificativă și deloc ieftină. Chiar și singuri, dacă nu reușesc în parteneriat cu autoritățile locale și cu Chimcomplex, scrie Economica.net Peste 3.500 de locuri de muncă au fost disponibile pe parcusul anului trecut pentru românii dornici să își găsească un loc de muncă în afară granițelor. Candidații le-au putut accesa prin intermediul portalului EURES. Iată topul țărilor în care au fost cele mai multe posturi vacanțe.Olanda (Țările de Jos) - 808 locuri de muncă vacanțe. Din acest total, cele mai multe locuri au fost: muncitori necalificați în grădinărit și horticultură (518), agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere (127), muncitori necalificați în industria prelucrătoare (100), notează wall-street.ro În continuare specialiștii îi sfătuiesc pe candidați cum să se îmbrace, să nu întârzie, cum să dea mâna, cum să stea pe scaun și încotro să-și îndrepte privirea, să nu inventeze, să nu refuze solicitările celui care face selecția, care sunt întrebările care sigur îi vor fi puse și cum să răspundă la ele, ce să posteze sau să nu posteze pe rețelele sociale, scrie Republica