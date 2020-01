Business report: Cinci orașe din România îsi iau adio de la tramvaie noi. Guvernul a anulat licitații de 120 milioane de euro; Cele mai căutate aptitudini în 2020. Ce calităţi „hard“ şi „soft“ vânează angajatorii

Deși beneficiază de finanțare europeană pentru achizițiile de tramvaie, Ministerul Lucrărilor Publice nu prea reușește să le și cumpere. Astfel, în ultimele două luni ale anului trecut a anulat licitații de 562 milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) pentru achiziția a 66 de tramvaie destinate transportului public în cinci orașe. Cel mai ghinionist oraș este Craiova, unde Guvernul a eșuat de două ori să cumpere 17 tramvaie, potrivit Economica.net Capacitatea de a lucra în Blockchain a fost clasată în topul listei de abilităţi pe care le caută şefii la angajaţi din întreaga lume în acest an, potrivit platformei profesionale de socializare LinkedIn. Cloud computing a ocupat locul doi, aceasta fiind o tehnologie care permite stocarea şi gestionarea datelor pe internet. Oamenii care lucrează în acest domeniu dezvoltă arhitectura, proiectarea şi livrarea sistemelor cloud, scrie Adevărul Mai mult de trei sferturi (79%) din infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice din Europa era controlată de companiile de utilităţi şi petroliere.Uniunea Europeană are nevoie de 3 milioane de puncte de încărcare publice pentru cele 44 milioane de maşini electrice care ar urma să circule până în 2030, astfel că dimensiunea ofensivei companiilor petrioliere şi de utilităţi pare, totuşi, minoră, notează Curs de Guvernare Dragoș Pavăl, fondatorul Dedeman, a clădit cea mai mare companie antreprenorială din România urmărind timp de 20 de ani aceeași strategie, de o incredibilă simplitate: să acopere strategtic teritoriul țării cu magazine Dedeman. La un nivel mai mic, dar cu la fel de mult succes, cafenelele 5ToGo au în spate un concept simplu, aplicat la infinit, cu maximă disciplină: o locație mică și bună, personalizată pentru cel care o va opera, unde oamenii vin ca acasă, relatează Republica Consumul total de gaze înregistrat în Sistemul Național de Transport (SNT) s-a situat în 2019 la nivelul de 65,2 milioane metri cubi, fiind pentru prima dată când acest procent a scăzut sub 0,5% și a atins un minim istoric de 0,49 % din totalul gazelor naturale vehiculate, comparabil cu cel al celor mai mari și performanți operatori de transport și sistem (OTS) din Uniunea Europeană, scrie Profit.ro Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, și al doilea producător de gaze al țării, a făcut anul trecut o tranzacție inedită, care, prin unele elemente, constituie o premieră pentru companie. Potrivit unor surse din piața de gaze, Petrom a cumpărat o cantitate de 50 de milioane de meri cubi de gaz natural lichefiat (LNG), cu livrare în terminalul LNG din Grecia. Gazul a fost cumpărat în Norvegia, și a sosit în terminalul LNG din Grecia în noiembrie 2019, notează Economica.net Dintre domeniile în care angajații nu doar că nu s-au bucurat de bani în plus la salariu, dar au și pierdut din ei, se numără agricultură, silvicultură și pescuitul, unde s-a înregistrat o scădere de 130 de lei (-5%), în intervalul noiembrie 2018-noiembrie 2019. Mai mult, datele INS, arată ramurile din agricultură care au tras în jos salariile din sector au fost silvicultură și pescuitul, unde remunerațiile angajaților au scăzut cu o medie de aproape 1.100 de lei. În aceste două sectoare lucrează circa 37.000 de angajați, conform Wall-street