Business report: Europa trece, pentru cel puțin 30 de ani, pe gaze. Mizele și întârzierile României; Lista proiectelor în energie regenerabilă din România pe care investitorii vor să le deruleze prin fonduri europene - mecanismul 10 d

Companiile care sunt active în producţia de energie electrică din surse regenerabile au propus mai multe proiecte noi, de generare de energie electrică, care să fie finanțate prin fonduri europene, prin mecanismul 10 d - Fondul de Modernizare. Este vorba despre mai mult de 1.000 MW, iar valoarea totală a proiectelor cumulate este de miliarde de euro, scrie Economica.net Strategiile europene de racordare la sursele răsăritene de gaze naturale au dus la schimbarea considerabilă a traseelor de aprovizionare, anticipând perioada de tranziție a folosirii gazelor, pe care avea s-o prevadă pactul ecologic european cunoscut sub numele Green Deal. În tranziţia spre statutul de neutralitate privind emisiile de carbon, Green Deal prevede o perioadă de 7 ani, în care se va folosi instrumentul de finanţare „Fond de tranziţie corectă” de 100 de milioane de euro, potrivit Curs de Guvernare Bugetul primăriei Capitalei creşte anul acesta cu 2 miliarde de lei față de cel de anul trecut, potrivit proiectului aflat în dezbatere publică pe site-ul instituţiei. Cele mai mari venituri suplimentare sunt din taxa de poluare impusă maşinilor, cunoscută ca vinieta Oxigen, din care municipalitatea speră să strângă aproape un miliard de lei, relatează Știrile Protv.ro Hotelierii din Republica Moldova intenționează să dezvolte un parteneriat cu cei din România, de la care să învețe metodele de management folosite în cadrul diferitelor departamente: vânzări, rezervari, promovare, dar și lucrul cu personalul, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc, care anunță că, în aceste zile, o delegație din Republica Moldova a vizitat mai multe unități de cazare din București, relatează Profit.ro Actorii pieței financiare nebancare și asociațiile relevante în domeniul protecției consumatorilor constituiți în Grupul de Protecție a Consumatorilor de pe lângă A.S.F. au adoptat o opinie care vizează susținerea modificării legislației secundare, în sensul introducerii obligației angajatorului de a informa salariatul aflat la primul loc de muncă cu privire la posibilitatea de a opta pentru un fond de pensii administrat privat sau altul și a nu se mai recurge numai la distribuția aleatorie a noilor intrați în câmpul muncii, conform Economica.net București, Cluj și Timiș sunt județele în care nivelul salariului mediu net va fi la cele mai înalte valori, în 2020, topul fiind condus, previzibil, de angajații din Capitală. Aici, salariul mediu va urcă în acest an cu aproape 400 de lei, la peste 4.500 de lei. Datele reies din previziunile Comisiei de Prognoza, scrie wall-street.ro



De ceva timp, subiectul „lebedei negre” a devenit tot mai întâlnit în discuţii. Mai precis, de când cu criza economică din 2008: Nassim Taleb se face responsabil pentru popularizarea metaforei, descriind criza astfel. Acum, o lebădă neagră se referă la un fenomen care: 1. reprezintă o surpriză. Nimeni nu se aşteaptă să se întâmple, nimeni nu se gândeşte că ar fi posibil. Ca o criză economică. 2. are un impact puternic asupra mediului în care se întâmplă, conform Republica