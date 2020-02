Business report: Orașul din România în care locuințele s-au scumpit cu 50% în ultimii ani. „Este un magnet”; Paradoxurile salariului minim românesc în context european

După o perioadă de stagnare a preţurilor pe piaţa imobiliară, finalul lui 2019 a adus din nou scumpiri serioase. Aşa se face că anul trecut s-a încheiat cu preţuri mai mari cu peste 7% faţă de 2018. Dezvoltatorii imobiliari pun scumpirile pe seama creşterii costurilor de construcţie, dar sunt şi oraşe unde cererea mare a ţinut sus ştacheta. Construcţia unui complex rezidenţial dintr-o zonă bună din Cluj-Napoca a început în 2016. În trei ani, preţurile pentru aceleaşi apartamente au crescut cu până la 50%, susţine intiatorul proiectului. Doar în ultimul an majorarea a fost de 10%, potrivit Știrile Protv Potrivit datelor prezentate de Eurostat, salariul minim brut din România a ajuns în ianuarie 2020 la suma de 466 euro, peste cele din Bulgaria (312 euro) și Letonia (430 euro), dar sub cele din Ungaria (487 euro), Croația (546 euro), Cehia (575 euro), Slovacia (580 euro), Estonia (584 euro), Lituania (607 euro) și Polonia (611 euro). De la data de 1 ianuarie 2020, 21 din cele 27 de state membre ale UE au salarii minim la nivel național. Sumele acordate variază între mai puțin de 600 de euro pe lună în partea de est a blocului comunitar și peste 1.500 de euro în nord-vestul continentului, conform Curs de Guvernare Piaţa românească a devenit, în ultimii ani, un teren propice peste investitorii polonezi sau cehi, dar și maghiari, care pun sute de milioane de euro pe piață în diverse domenii, de la producție, la energie sau chiar fotbal în cazul statului maghiar. Antreprenorii din cele trei țări vecine au depășit suma de două miliarde de euro investite în România, iar extinderea continuă, relatează Economica.net Consumatorii cu datorii neachitate de cel puţin 90 de zile beneficiază de consiliere gratuită şi îndrumare de specialitate din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru întocmirea dosarului de deschidere a procedurii de insolvenţă, potrivit unui comunicat al ANPC. Totodată, de consiliere gratuită şi îndrumare de specialitate beneficiază şi persoanele care au datorii atât de mari încât valoarea lor totală depăşeşte valoarea tuturor bunurilor aflate în proprietate, scrie Adevărul Potrivit studiului Steelcase, denumit sugestiv "Ce își doresc angajații", monotonia este un motivator uriaș, în contextul în care, peste jumătate dintre respondenți (51%) au spus că au nevoie de o "evadare" de la a lucra în același loc pe timpul zilei, iar 43% apreciază că spațiile informale pot ajută la consolidarea încrederii între colegi, relatează wall-street Grupul auto Volkswagen AG a anunțat că va face investiții de aproximativ 800 de milioane de dolari în Argentina, cea mai mare parte urmând să fie folosită pentru dezvoltarea unui nou SUV pentru piața din America Latină, transmite DPA. Din total, 650 de milioane de dolari vor merge la fabrica Pacheco deținută de VW în apropiere de Buenos Aires, unde va fi produs SUV-ul Tarek, potrivit Profit.ro A fost nevoie de o investiție de 200.000 de euro și de 2 ani în care au făcut planuri, au căutat bani și spațiu, au reamenajat cot la cot cu muncitorii și au reușit să răspundă provocărilor inerente unui business aflat la început de drum. După primul an de funcționare, cifra de afaceri se învârte în jurul a 100.000 de euro, iar perspectivele sunt bune, relatează Republica