​Business report: România, țară de tranzit pentru unii muncitori aduși din afara UE. Fenomenul, sesizat de inspectori; Românii s-au îndatorat prin credite cu 7% mai mult în 2019 față de anul anterior

. Românii aveau, în primele luni din 2019, o datorie totală de aproape 161 miliarde lei, mai mare cu 7% faţă de aceeaşi perioadă din 2018. Creșterea a fost influenţată de majorarea creditării bancare, în special a celei ipotecare. Contribuţia cea mai importantă la această evoluţie a fost generată de creşterea creditului ipotecar, cu 9,7%, şi într-o mai mică măsură, de cea a creditului de consum (5,9%), așa cum reiese din Raportul BNR asupra stabilităţii financiare pe 2019, scrie Adevărul Financiar România se transformă într-o țară de tranzit pentru unii dintre muncitorii, aduși din afara Uniunii Europene ca să acopere deficitul de personal. În realitate, aceștia nu vin la noi ca să lucreze, ci ca să treacă ilegal granița spre Vest. Situația a fost semnalată de inspectorii de muncă, dar este cunoscută și polițiștilor de frontieră. Agenții au prins de curând cinci indieni angajați în București, care voiau să iasă din țară într-o dubiță, potrivit Știrile Protv Bugetul de venituri cheltuieli al Nuclearelectrica, compania controlată de statul român care operează centrala nucleară de la Cernavodă, prevede o creștere de patru ori și jumătate a sumelor care pot fi primite de directorii companiei drept bonus, comparativ cu sumele din 2019, potrivit Economica.net România a avut, în decembrie, cea mai mare creștere anuală a comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de biroul european de statistică, Eurostat. Totodată, ritmul de creștere în comerțul românesc cu amănuntul a accelerat, după 3 luni de încetinire, relatează Profit.ro Condițiile echitabile de muncă sunt centrul unei economii de piață funcționale. Cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să le ofere niveluri ridicate de bunăstare, în timp ce economia se îndreaptă către modele de creștere mai ecologice și mai digitalizate, scrie Republica Daca ar fi sa o luam in ordine cronologica, mai intai au fost restaurantele pop-up, un fel de test al retailerilor pe piata HoReCa. In 2016, Lidl deschidea restaurantul pop-up La Iordache in mai multe orase din tara. Restaurantele erau deschise timp de cate cinci zile in Bucuresti, Cluj, Constanta sau Timisoara pentru a promova produsele traditionale romanesti sub marca proprie Camara Noastra. Era mai degraba o strategie de marketing cu scopul de a oferi o altfel de experienta in retail, relatează wall-street. Cel mai ieftin transport în comun din marile oraşe din ţară este în Bucureşti, unde o călătorie costă 1,3 lei, tarif nemodificat de 11 ani. Dacă s-ar majora costul biletului la 2,5 lei, STB ar putea să cumpere din veniturile suplimentare câte un tramvai nou în fiecare lună. De asemenea, deşi are cel mai ieftin transport în comun din ţară şi poate din Uniunea Europeană, Bucureştiul are şi el blatişti. Măsura de anul trecut, de creştere a amenzii de la 150 de lei la 500 de lei, a fost intens criticată de către unii bucureşteni, scrie Economica.net