​Business report: BNR protejează leul prin reducerea rezervelor minime de valută, dobânda de referinţă se păstrează la 2,50%; 60 de secunde să ieși în evidență! Cum îți realizezi CV-ul, astfel încât să îți asiguri jobul dorit

Un studiu a arătat că doar șase secunde se uită un angajator pe un CV, însă această cifra a fost contestată, iar majoritatea cercetărilor vorbesc de un minut alocat “scanării” CV-ului. Și pentru că ei nu citesc în totalitate CV-ul, candidații sunt cei care trebuie să facă așa încât să iasă în evidență din primele clipe. Experțîi în recrutare spun că CV-ul unui candidat trebuie să răspundă la trei întrebări esențiale pe care le are rectorul și anume – cine este candidatul, care ii sunt calificările și de ce ar trebui să îl aducă la interviu, scrie Wall-street Banca Națională a României (BNR) a decis, vineri, să reducă rezervele minime obligatorii (RMO) aplicabile la pasivele în valută ale băncilor, de la 8% la 6%, eliberând în sistem mai mult de jumătate de miliard de euro. Ca urmare, media cursului euro anunțată de BNR vineri a continuat să scadă, până la 4,7642 lei / euro, după ce joi scăzuse de la 4,7768 lei / euro, potrivit Curs de Guvernare Petrom, cea mai mare companie petrolieră românească și singurul producător semnificativ de petrol al țării importă din ce în ce mai mult țiței pentru consumul propriei rafinării. Petrom a cumpărat anul trecut țiței din import în valoare de 2,11 miliarde de lei, de două ori mai mult decât în anul precedent, potrivit datelor financiare prezentate de companie, notează Economica.net Societatea Agricultura Românească SRL este persoană juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Aceasta are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor și este înregistrată ca fiind plătitoare de impozit pe profit. Veniturile societății realizate în anul 2019 sunt în sumă de 5.440.000 lei, conform Republica Rezervele valutare ale Chinei au înregistrat o creștere surprinzătoare în luna ianuarie, în contextul în care yuanul chinez s-a apreciat, după ce Beijingul și Washingtonul au semnat o primă fază a unui acord comercial, punând capăt unei dispute comerciale care a durat 18 luni și a afectat creșterea economiei mondiale, notează Profit.ro Femeile din Uniunea Europeană cu vârsta de peste 65 de ani au primit în 2018 o pensie care, în medie, a fost cu 30% mai mică decât cea a bărbaţilor, însă o veste bună este faptul că acest decalaj este în scădere, fiind cu patru puncte procentuale mai mic decât în 2010, când s-a situat la 34%, arată datele publicate vineri de Eurostat, relatează Adevărul Ferrari a înregistrat un volum record de vânzări în 2019 și se pregătește pentru un an și mai bun, cu lansări noi și venituri în creștere. Ferrari a anunțat că a vândut 10.131 automobile în 2019, în creștere cu aproape 10% față de 2018, fiind pentru prima dată când marca italiană trece de pragul de 10.000 de unități. Veniturile nete în aceste condiții au crescut la 3,76 miliarde euro, cu peste 10% mai mult decât în 2018, scrie Profit.ro