Business report: Interviu cu viceprimarul din Haga: Trebuie să le dai oamenilor alternative ca să renunțe la mașini!; Deficitele din sectorul public și cele sectorul privat; De ce mor start-up-urile începute cu fonduri europene

Cazul programului defect “Romania Start Up Plus”. Povestea unui beneficiar. 40.000 de euro promiși de autorități pentru fiecare firmă înființată în programul finanțat din fonduri europene Romania Start Up Plus, dar din cauza unei inadvertențe tehnice ajung doar 30.000 de euro, iar beneficiarii trebuie să vină de-acasă cu 10.000 de euro. Povestește totul pentru ECONOMICA.NET un beneficiar care a dorit să-și păstreze anonimatul, în ideea că semnalarea erorii tehnice va deschide ochii autorităților. Pe scurt, beneficiarul pățit spune că o firmă înființată prin programul numite obligat să prevadă și să contabilizeze contracte din viitor și să vină cu bani de acasă dacă vrea să respecte Ghidul solicitantului. Sau, mai nou, să se ia după ce spun funcționarii Ministerului Fondurilor Europene că ar trebui să faci. Iar opiniile lor nu sunt compatibile mereu cu Ghidul. Rezultatul e că două din trei startupuri mor în primul an de la înființare.