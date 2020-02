Business report: Grupul Renault, pierdere de 141 mil. euro în 2019, după deducerea rezultatelor filialelor; Tesla a vândut acțiuni cu cel mai mare discount practicat vreodată de companie

.

Grupul Renault a înregistrat o pierdere de 141 milioane de euro în 2019, după deducerea rezultatelor companiilor pe care le controlează, potrivit contabilităţii franceze. Este pentru prima oară în ultimii 10 ani când Renault înregistrează pierderi la nivel consolidat. 2019 a fost primul an întreg în care a lipsit Carlos Ghosn de la conducerea grupului, fiind anchetat în Japonia pentru fraude fiscaleDirectorul general interimar de la Renault, Clotilde Delbos, a invocat volatilitatea pieţelor şi chiar şi impactul epidemiei coronavirus şi nu a exclus vineri posibilitatea închiderii unei părți din capacitățile de producție, potrivit cursdeguvernare.ro Creşterea economică va cunoaşte probabil o decelerare în anii 2020-2021 în raport cu anul 2019, dar va rămâne solidă, cu un ritm aşteptat să coboare doar în 2021 vizibil sub cel potenţial, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al BNR din 7 februarie 2020. La rândul ei, dinamica investiţiilor este anticipată să rămână relativ robustă - deşi, în scădere faţă de 2019 - date fiind inclusiv previziunile privind creşterea cheltuielilor publice cu această destinaţie, asociată cu o ameliorare a absorbţiei fondurilor europene, notează Economica.net Tesla a vândut acțiuni cu cel mai mare discount pe care producătorul l-a oferit în intreaga istorie de 10 ani a companiei, potrivit Bloomberg. Acțiunile, care s-au apreciat puternic în perioada recentă, scad din cauza prețului mic de vânzare a titlurilor nou-emise. Acțiunile au fost vândute la prețul de 767 dolari pe unitate, un discount de 5% față de închiderea de joi, cel mai mare oferit vreodată de companie. Discountul este de 10 ori mai mare decât cel oferit la vânzarea de acțiuni derulată de Tesla în luna mai, conform Profit.ro După Duster, Dacia introduce motorizarea TCe 100 GPL și pe alte modele din gamă: Logan, Logan MCV și Sandero. Prețurile încep de la 9.800 €. Duster a fost primul model Dacia despre care am aflat că va avea o motorizare GPL, lucru confirmat recent de introducerea acestei versiuni în configuratorul de pe siteul oficial. Prețurile pentru Duster TCe 100 GPL pleacă de la 14.900 de euro, cu mențiunea că în perioada derulării programului Rabla, acesta se bucură de un preț special. La fel ca în cazul lui Duster, motorizarea TCe 100 GPL este reprezentată de o unitate cu trei cilindri în linie, de 999 cmc, cu 100 de cai-putere și 170 de Newtoni-metru. Resursele sunt trimise roților față prin intermediul unei transmisii manuale cu cinci trepte, relatează Autobild.ro Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit vineri strategia pe care o va adopta anul acesta în vederea apărării drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media, informează un comunicat al organizaţiei sindicale. Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit vineri strategia pe care o va adopta anul acesta în vederea apărării drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media, informează un comunicat al organizaţiei sindicale, informează Agerpres. În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat o serie de rezoluţii, prima făcând referire la respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială, informează Economica.net În 2019, față de 2018, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut pe total cu 27,6%, creștere reflectată la toate elementele de structură astfel: lucrările de construcții noi (+32,5%), lucrările de întreținere și reparații curente (+26,3%) și la lucrările de reparații capitale (+0,9%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescutla clădirile nerezidențiale (+49,1%), clădirile rezidențiale (+26,2%) și la construcțiile inginerești (+16,6%), scrie Profit.ro BASF anunță construcţia unui nou centru de producție a materialelor pentru baterii în Germania, care va folosi un mix de energie electrică cu scopul de a reduce emisiile de CO2 pe întreg lanţul de producţie. Decizia face parte din planul companiei de a investi în mai multe etape, pentru susținerea producției europene pentru vehiculele electrice (EV). Această fabrică va produce materiale catodice (Cathod Active Materials – CAM) şi va avea o capacitate inițială care va permite realizarea a circa 400.000 de vehicule electrice pe an, notează Autobild.ro