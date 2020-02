Business report: ​Licitaţii de peste jumătate de miliard de lei pentru autobuze electrice, anulate în toată ţara. Lista oraşelor ghinioniste; Renault anunță primele pierderi din ultimii 10 ani. Proprietarul Dacia nu exclude închiderea unor fabrici

După tramvaie, autorităţile române nu reuşesc să cumpere nici autobuze electrice, deşi în majoritatea cazurilor dispun de fonduri europene pentru aceste achiziţii. Până acum au fost anulate în România licitaţii pentru 253 de autobuze electrice, cu o valoare estimată de aproape 578 milioane de lei (120 milioane de euro). Din listă nu putea lipsi Craiova, cel mai ghinionist oraş din România când vine vorba de dotarea cu mijloace de transport în comun nepoluanate, relatează Economica.net Directorul general interimar de la Renault, Clotilde Delbos, nu a exclus posibilitatea ca producătorul auto francez să închidă unele uzine, după ce anul trecut a înregistrat primele pierderi din ultimii 10 ani. "Nu avem niciun tabu şi nu excludem nimic", a declarat Clotilde Delbos, vineri, într-o conferinţă de presă, întrebată fiind despre posibilitatea ca uzinele din Franţa sau din întreaga lume să fie închise în cadrul unui program de economii de două miliarde de euro pe trei ani, scrie Incont Situația rambursărilor de TVA din ultimii 4 ani arată nu doar lipsa de predictibilitate a restituirilor de către stat, ci și ieșirea din orice logică economică. Chiar și în cazul că vorbim de aceeași lună a anului, diferentele de sume merg până la 100%. Rambursările de TVA în România arată nu doar blocajele la care sunt supuse companiile – indeosebi cele exportatoare – ci și modul în care calendarul de rambursare a fost folosit pentru manipularea deficitul bugetar în ultimii ani, conform Curs de Guvernare Pregătirea la locul de muncă ar putea deveni mai importantă decât cea standard de la şcoală. Asta susţine un raport făcut de Forumul Economic Mondial, după ce companii uriașe din lume au renunţat să mai solicite studii universitare pentru oamenii pe care îi angajează. În România, educația este crucială, indiferent dacă înseamnă facultate post-liceală sau școala profesională, spun specialiștii în resurse umane, relatează Știrile Protv Cel mai lung tunel din România, cu o lungime de aproape trei kilometri, ce urmează a fi făcut pe traseul din Sălaj al Autostrăzii Transilvania, are o valoare estimată de peste un miliard de lei, realizarea lui urmând a fi scoasă la licitație cel mai probabil în luna mai. Tunelul va avea două galerii, cu o lungime de 2.890 de metri, fiind cel mai lung tunel proiectat din România, scrie Profit.ro Peste 344.000 de romani si-au lasat anul trecut averea de 25 miliarde lei (5,2 miliarde euro) pe mainile managerilor de bani care administreaza fonduri mutuale. De ce ar alege cineva sa investeasca printr-un fond mutual in loc sa investeasca pe cont propriu pe bursa, de exemplu? Economisirea timpului. Acesta este unul dintre cele mai mari avantaje pe care le oferim. Este jobul nostru sa ne uitam permanent la ce se intampla in piata financiara, sa discutam cu diversi actori din piata si sa luam decizii de investitie in functie de acest lucru”, spune Alexandru Combei, director de investitii BRD Asset Management pentru wall-street 1. Kylie Jenner Vârsta: 22 de ani Averea netă: 1 miliard de dolari Deşi a devenit pentru prima dată cunoscută ca membru al serialului reality produs de E!, Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner şi-a făcut de atunci un nume ca antreprenor. La 14 ani, ea şi sora sa Kendall şi-au lansat linia de îmbrăcăminte Kendall & Kylie. În 2015, Kyle a creat o companie de produse cosmetice numită Kylie Lip Kits, care mai târziu a fost rebranduită în Kylie Cosmetics, scrie Adevărul.