Business report: Mii de tineri între 15 şi 34 de ani au părăsit definitiv România în 2018. Top 5 judeţe din care au plecat; Tot mai multe companii din România angajează deținuți. Cu câți bani rămân aceștia

. Peste 10.000 de tineri cu vârsta între 15 şi 34 de ani au părăsit definitiv România în 2018, se arată într-o analiză publicată de INACO, o comunitate non-profit de manageri, consultanţi, analişti, experţi în domeniul economic. Intuitiv, Bucureştiul deschide podiumul numărului de emigranţi tineri definitivi, urmat în clasamentul primelor 5 judeţe de: Iaşi, Timiş, Bacău şi Galaţi, relatează Adevărul Anul trecut, valoarea contractelor încheiate de cele 38 de penitenciare, centre de detenţie şi centre educative din România cu diverse companii care au angajat deţinuţi a depăşit 75 de milioane de lei, cu 5 milioane de lei în plus față de 2018. 60% din această sumă a rămas în bugetul închisorilor. Cele mai mari venituri le-a avut penitenciarul din Timişoara, care a înregistrat încasări de peste 15 milioane de lei. Aproape 500 din cei 800 de oameni închişi acolo au drept de muncă, potrivit Știrile Protv România a fost pusă vineri, 14 februarie, în fața raportului Comisiei Europene privind procedura de deficit excesiv, după depășirea semnificativă a pragului de 3% din PIB la finele anului trecut. Deficitul de 4,6% din PIB pe anul 2019 consemnat de țara noastră a declanșat procedura prevăzută de articolul 126 (3) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, conform Curs de Guvernare Grupul agroindustrial Interagro, controlat de milionarul Ioan Niculae, are în derulare, în parteneriat cu grupul american Nitron, o investiție de aproximativ 22 de milioane de euro pentru amenajarea unui terminal mixt, import și export, de îngrășăminte în portul dunărean Zimnicea. Anunțul a venit printr-un comunicat de presă al companiei românești. Nitron este unul dintre cei mai mari jucători mondiali din domeniu, potrivit Economica.net În contextul în care bursele americane au fost închise cu ocazia unei sărbători naționale, investitorii din piețele financiare ale lumii au ales să nu mute decisiv. Absenteismul s-a reflectat și la BVB, unde volumele au fost foarte mici, iar oscilațiile, derizorii. Bursa de Valori București a mai traversat încă o zi în care a dat măsura despre ce ar însemna fără prezența investitorilor instituționali nerezidenți, notează Profit.ro Cererea din piata rezidentiala pentru locuinte noi este alimentata de o suma de factori cu diferite intensitati, insa, practic, putem trage linie in urma a doi stimuli relevanti majori pentru constructia de noi unitati locative: evolutia economiei locale (inclusiv cresterea salariilor nete si a puterii de cumparare) si aspectele demografice (migratia din zonele rurale catre cele urbane, precum si evenimentele importante din viata oamenilor precum casatoriile, divorturile sau nasterile), scrie Wall-street.ro . Dacă ar fi să facem un top al mesajelor cu care ușile angajatorilor se „închid” frecvent în nasul candidaților de peste 40 de ani, din România, ar fi: „Echipa e în formare, momentan nu ne permitem pe cineva cu skill-urile tale, dar te avem în vedere pentru momentul în care va crește echipa și va fi necesară o persoană cu experiența ta”. Am decis să mergem mai departe cu un alt candidat, care se potriveste mai bine cu rolul și cerințele companiei”. „Ești overqualified, ne temem că te vei plictisi si vei pleca”, relatează Republica