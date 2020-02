​Business report: Oameni versus roboți, în România. Piața muncii se transformă radical în următorul deceniu. Care sunt cei mai vulnerabili angajați; Ce efect au avut în economie investițiile publice: statul și companiile joacă în filme diferite

Marile variaţii ale ritmului anual de evoluţie a investiţiilor publice, adeseori între negativ şi pozitiv, denotă incoerenţa unor măsuri guvernamentale care cu greu pot fi puse pe seama vreunei strategii naţionale. Astfel că, absenţa coerenţei investiţiilor publice (cheltuielile de capital din bugetul consolidat al statului) se reflectă şi în alternanţa variaţiilor negative cu cele pozitive, înregistrate de formarea brută de capital fix (FBCF), indicatorul esenţial al investiţiilor din economie, scrie Curs de Guvernare Automatizarea prin roboți și inteligenţă artificială (AI) va influenţa până în 2030 peste o treime din locurile de muncă din aproape toate ţările europene, iar România nu face excepţie. Unele joburi vor dispărea, însă vor apărea altele noi la care încă nici nu ne gândim, potrivit firmei de consultanţă Horváth & Partners Romania. Joburile cele mai afectate de către robotizare şi AI sunt joburi care implică sarcini de complexitate redusă, standardizate şi care se repetă cu o frecvenţă mare , relatează Economica.net Premierul bulgar a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelungi procesul de aderare la euro pe fondul îngrijorărilor că măsurile de pregătire ar putea pune în pericol cursul de schimb fix al levei în raport cu moneda euro. Țara vecină intenționa să se alăture ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioadă obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro, până la finele lunii aprilie 2020, potrivit Profit.ro În limbajul psihologiei sociale etichetarea se referă la atribuirea de trăsături unei persoane pe baza unei interacțiuni reduse, a unui comportament izolat sau a unor sisteme de referință diferite cu privire la comunicare/ cultură/ educație/ experiență. Sunt avute în vedere atât variantele depreciative, cât și cele apreciative ale etichetării, scrie Republica.ro Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au adăugat Panama, Insulele Seychelles, Cayman şi Palau pe „lista neagră” a paradisurilor fiscale, potrivit unui document lansat marţi. Lista, care a fost iniţiată în 2017, după dezvăluirile privind evaziunile şi schemele fiscale, include acum 12 jurisdicţii. Celalte sunt: Fiji, Oman, Samoa, Trinidad şiTobago, Vanuatu şi trei teritorii americane, Samoa, Guam şi Insulele Virgine, conform Adevărul Introducerea unui salariu minim la nivel european poate însemna un impact economic şi social deosebit de intens şi cu efecte atât liniare cât şi conjugate greu de anticipat, susţine Ovidiu Nicolescu, preşedinte de onoare al Consiliului Naţional pentru IMM-uri (CNIPMMR), potrivit inCont Platile in bitcoin realizate la magazinele din Romania care accepta acest tip de plata sunt in scadere, reiese din cifrele oferite wall-street.ro de catre procesatorul de plati electronice NETOPIA Payments. “La nivelul anului 2019 s-au inregistrat aproximativ 3.000 de tranzactii platite cu bitcoin, cu o valoare totala de circa 2.900.000 de lei, mai putine comparativ cu anul 2018 cand s-au inregistrat circa 4.000 de tranzactii, in valoare de 5.400.000 de lei”.