Business report: Metroul din Drumul Taberei. Raport al Corpului de Control: Cheltuieli nejustificate, termene depășite cu 7 ani; Motivele pentru care leul scade în fiecare zi. Economiştii spun că situaţia e ireversibilă

Nici în România, economia nu scapă de cutremurul provocat de coronavirus. Leul este într-o depreciere continuă de câteva zile şi bate record după record în raport cu euro. Vineri, de exemplu, cotaţia oficială a ajuns la peste 4,81 de lei. Efectele unui euro mai scump se văd deja în preţurile importurilor. Bursa de la Bucureşti a scăzut şi ea pentru a treia zi la rând, conform Știrile Protv . Contractul de proiectare şi execuţie a structurii de rezistenţă aferentă Magistralei 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, secţiunea Râul Doamnei - Haşdeu (Opera), încheiat la finalizarea procedurii de atribuire, a fost modificat pe parcursul derulării sale prin şase acte adiţionale şi şase instrucţiuni, astfel încât valoarea acestuia a crescut cu 14,21%, de la 918,94 milioane de lei, la 1,05 miliarde de lei, iar termenul de execuţie a fost prelungit cu aproape şapte ani, de la 14 aprilie 2013, la 14 martie 2020, scrie Digi24 România cheltuie pentru educaţie şi sănătate doar 3,2%, respectiv 4,7% din produsul intern brut (PIB), mult sub nivelul Uniunii Europene, de 6,9%, respectiv 7%. În schimb, cheltuim pentru apărare 1,7%, faţă de doar 1,2%, media UE. Protecţia socială a fost în 2018 cel mai important domeniu pentru cheltuielile guvernamentale în toate statele membre UE, însă ponderea acestor cheltuieli în PIB variază semnificativ între 24,1% în Finlanda şi 9% în Irlanda, arată datele publicate joi de Eurostat, notează Adevărul ndicele VIX, care măsoară volatilitatea bursei americane în funcție de cotațiile din piața opțiunilor, a urcat vineri la peste 45 de puncte, cel mai mare nivel din februarie 2018. Pe parcursul săptămânii, VIX (indicele de volatilitate CBOE), supranumit și "indicele fricii", a urcat cu circa 170%, cel mai mare avans săptămânal de la crearea acestui indice, în 1993, notează Profit.ro Sesiunea de validare a producătorilor/dealerilor în cadrul programelor Rabla şi Rabla Plus va fi lansată în perioada 2 - 6 martie, a anunţat, vineri, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru Mediu, iar cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, cu excepţia motocicletelor, pentru care prima de casare va fi de 3.500 lei, relatează Economica.net Bursele internaţionale sunt în cădere liberă, din cauza impactului negativ pe care epidemia de coronavirus îl are asupra economiei globale. Piețele financiare încheie cea mai rea săptămână de la criza din 2008, cu pierderi totale, estimate la 5 mii de miliarde de dolari! Teama de coronavirus a dus și la anularea celui mai important Salon Auto din Europa, cel de la Geneva, care urma să-şi deschidă porţile săptămâna viitoare, pe 5 martie, potrivit Știrile Protv Vishal Narender și Georgeta Brehoi, soția sa, au venit în România în urmă cu 4 ani, după ce au lucrat în mai multe multinaționale din India, Franța și Irlanda, și au decis să-și investească toate economiile pentru a produce echipamente moto. Adică 50.000 de euro, relatează Republica