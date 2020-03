Business report: Primul impact al coronavirus cu economia României: scădere severă a afacerilor; Hypermarketurile iau măsuri excepționale

Curs de Guvernare: Primul impact al coronavirus cu economia României: scădere severă a afacerilor ● Economica.net: Hypermarketurile iau măsuri excepționale din cauza coronavirusului ● Știrile Protv: Ce se întâmplă cu taxele după ce Primăria Capitalei a tăiat contactul direct cu Bucureștenii ● Ce trebuie să știe companiile și angajații despre munca de noapte.

Transporturile și turismul din România se numără printre cele mai afectate sectoare ale economiei de răspândirea epidemiei de coronavirus. Patronatele estimează scăderi considerabile ale cifrelor de afaceri, dar și eventuale falimente în situația în care statul nu intervine pentru a sprijini companiile aflate în dificultate, scrie Curs de Guvernare Pentru a ține în frâu Covid-19, magazinele trebuie să respecte anumite proceduri interne, au stabilit autoritățile. Astfel, retailerii trebuie să - dubleze acțiunile de dezinfecție la casele de marcat și pe alte suprafețe din magazin, - intensifice acțiunile de dezinfectare a cărucioarelor și a coșurilor de cumpărături; - să instaleze recipiente cu dezinfectant pentru clienți atât la intrarea în magazine, precum și în alte puncte importante din hipermarketuri - să comunice publicului și angajaților toate mesajele de prevenție care au fost transmise de către autorități, notează Economica.net Bucureștenii pot efectua plăți online și se pot adresa în continuare instituțiilor respective telefonic sau în format electronic, pe mail sau prin intermediul formularelor de contact de pe site. Societatea de Transport București, Compania Municipală Termoenergetica, Compania Municipală Imobiliară București, Poliția Locală, muzeele, bibliotecile și alte instituții municipale suspendă temporar activitățile de relații cu publicul, relatează Știrile Protv Ce are de făcut angajatorul care a stabilit că va avea nevoie de muncă de noapte? În primul rând trebuie informat Inspectoratul Teritorial de Muncă prin depunerea unei adrese în acest sens. Întotdeauna la un control ITM adresa respectivă, cu numărul de înregistrare primit de la ITM, va face parte din documentele solicitate, scrie Wall-street Restricţiile impuse de ţările europene afectate de epidemia coronavirus, şi mai ales de Italia, riscă să inflameze deficitul comercial al României din cauza reducerii exporturilor. Presiunea crește, astfel, pe deficitului de cont curent şi a îndatorării României sunt etapele următoare, potrivit Curs de Guvernare Producătorul auto german Volkswagen AG a ajuns la un acord cu sindicatele de la fabrica sa din regiunea spaniolă Navarra privind trimiterea unor angajați acasă, temporar, în cazul întreruperii lanțului de aprovizionare, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), a anunțat miercuri un purtător de cuvânt al VW, conform Profit.ro Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) are plasamente de circa 40 de milioane de euro, bani care ajung pentru salariile tuturor angajaților și personalului contractant pentru mai bine de un an. Aproape 90% din cheltuielile anuale ale instituției care supreveghează pensiile private, asigurările și Bursa se duc în salarii. Un angajat ASF "costă", în medie, 5000 de euro lunar, potrivit Economica.net