Business report: Președintele Trump declară deblocarea a 50 mld. dolari fonduri de intervenție. Măsurile altor mari puteri; Bursa românească nu se conectează la sesiunea de revenire la nivel mondial

Bursele americane au crescut rapid și consistent, vineri, după discursul preşedintelui Donald Trump, după ce au suferit una dintre cele mai proaste săptămâni din istoria lor. Banca Centrală a Chinei a redus vineri nivelul rezervelor minime obligatorii, pentru a doua oară de la începutul anului, eliberând 550 miliarde de yuani (70,6 miliarde de euro) pentru susţinerea unei economii afectate de pandemia de coronavirus, scrie Curs de Guvernare În pofida unei mișcări ample de recuperare a acțiunilor europene, dar și la New York Stock Exchange, piața locală nu a găsit forța de a se conecta acestui raliu și a avut o închidere negativă. Cele mai lichide acțiuni au dat tonul scăderilor. Cu un guvern cu atribuții limitate și mutat în izolare în urma unor suspiciuni legate de infecțiile cu coronavirus, bursa românească a avut o zi slabă, în care a fost incapabilă să contureze o corecție pozitivă după prăbușirea de aproape 25% din ultimele săptămâni, notează Profit.ro Asociațiile cer de urgență proceduri ca să își continue activitatea Mai multe asociații ce reprezintă interesele producătorilor din industria alimentară au solicitat Guvernului, ANSVSA și Comitetului Național pentru Situații de Urgență să elaboreze de urgență o serie de proceduri clare pe care fermele să le aplice în cazul în care depistează angajați cu coronavirus sau dacă se declară cod roșu în zona în care activează, potrivit Economica.net Primul scenariu din 2004 prevedea un viitor alternativ al cărui contur era rezumat în scrisoarea unui nepot fictiv al lui Bin Laden. Apariția sa a surprins întreaga lume: -, Sistemul internațional tradițional al statelor națiuni și al democrațiilor este amenințat. -, Numărul prozeliților explodează. Musulmani de peste mări și țări (Filipine, Indonezia, AfPak, Malaezia) i-au jurat credință noului calif. –, musulmanii din Europa de Vest, care nu-și găsesc locul în societatea occidentală și se simt alienați, trec printr-un veritabil proces de trezire care-i forțează să-și descopere adevărata identitate și să ia calea Califatului, relatează Curs de Guvernare Producătorii de carne și conserve din carne din România lucrează la capacitate maximă, după ce au primit comenzi și de trei ori mai mari, într-o singură zi, din cauza epidemiei de coronavirus. Carnea s-a numărat printre cele mai căutate alimente de către români, în această perioadă, alături de făină, mălai, fasole și produsele de igienă personală. Toți marii producători de carne au primit comenzi de câteva ori mai mari față de perioadele obișnuite din an, scrie Adevărul Financia r.“Dragi Români, Cheltuiți-vă banii fix ca pânâ în momentul când ați auzit prima data de coronavirus. Nu vă suprastocați cu hârtie igienică, făină, mălai, zahăr și alte chestii creând astfel o destocare în supermarketuri dar care va induce o panică inutilă în rândul populației la văzul rafturilor goale. Veți rămâne făra bani pentru lucruri esențiale care țin micile companii în viață și automat dvs si cei apropiați, odata cu falimentul acestui sector (care este unul dintre motoarele unei țări sănătoase), veți rămâne fără locuri de muncă”, a spus anteprenorul Lucian Florea potrivit Știrile Protv Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat vineri că în acest an va aloca 30 milioane lei pentru ca românii să-şi poată înlocui electrocasnicele vechi. Anul trecut voucherele s-au dat ca pâinea caldă, epuizându-se în doar câteva ore. Astăzi, 13 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, relatează Adevărul