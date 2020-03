Business report: Magazinele au avut în această perioadă vânzări mai mari decât de Crăciun, la anumite categorii de produse; Coronavirus - cum se simte un antreprenor în România, astăzi; Un gigant de lux se alătură luptei împotriva coronavirusului. Va produce dezinfectant

"Nu am crezut că totul va fi atât de brutal și de repede. Sunt cam sceptic cât de repede vom trece peste asta, dar văd și o oportunitate uriașă." Tudor Maxim, care administrează cea mai mare rețea de hosteluri din România, relatează cum se simte un antreprenor în România, astăzi, în contextul coronavirusului care afectează numeroase business-uri. "Pe 26 ianuarie trebuia să zburăm din California, SUA în Cambodgia. Erau 1.000 de persoane infectate in acel moment, exclusiv în Wuhan, părea foarte departe de România. Am simțit riscul, iar sfaturile ne-au validat decizia de a nu mai zbura în acea zi. Am simțit însă că ce se întâmpla poate fi o Lebădă Neagră, acel fenomen aparent izolat și neimportant, ce va afecta puternic zone întregi și va genera o puternică criza economica mondială, arată Profit.ro

Vezi măsurile luate de 5 To Go, Coffee 2 Go, Ted's, Narcoffee Roasters și Meron. Lanțul de cafenele 5 To Go a redus deja programul din cafenele și 20% dintre locații sunt închise la momentul actual. Locațiile rețelei de cafenele Ted’s Coffee din clădirile de birouri unde angajații lucrează de acasă au fost închise, iar programul unităților a fost redus. „Alături de măsurile de prevenție, pe care le-am implementat în toate coffee shop-urile și kiosk-urile noastre vom încerca să încurajăm oaspeții Narcoffee Roasters să aleagă coffee TO GO, servirea facându-se la geam, pentru a evita cât mai mult contactul direct.” Locațiile Coffee 2 Go România rămân deschise conform programului normal, relatează Wall-Street.ro